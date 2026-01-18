Begin typing your search above and press return to search.
    Mallappally
    date_range 18 Jan 2026 12:59 PM IST
    date_range 18 Jan 2026 12:59 PM IST

    യു​വ​തി​യോ​ട് അ​പ​മ​ര്യാ​ദ​യാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച​തു ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ ക​ത്രി​ക​ക്ക്​ കു​ത്തി

    ക​ത്രി​ക കൊ​ണ്ട്​ നെ​ഞ്ചി​ലും ഇ​ട​തു​ തോ​ളി​ലും കു​ത്തി
    യു​വ​തി​യോ​ട് അ​പ​മ​ര്യാ​ദ​യാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച​തു ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ ക​ത്രി​ക​ക്ക്​ കു​ത്തി
    സാ​ജ​ൻ

    മ​ല്ല​പ്പ​ള്ളി: യു​വ​തി​യോ​ട് അ​പ​മ​ര്യാ​ദ​യാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച​തു ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ ക​ത്രി​ക​യ്ക്ക് കു​ത്തി മാ​ര​ക​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. മ​ല്ല​പ്പ​ള്ളി നാ​ര​ക​ത്താ​നി സ്വ​ദേ​ശി മു​ക്കു​ഴി​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ എം.​കെ. സാ​ജ​ൻ(35) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ 12 നാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം.

    യു​വ​തി​യോ​ട് അ​പ​മ​ര്യാ​ദ​യാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച​തി​നെ​പ്പ​റ്റി പ്ര​തി​യോ​ട് ഫോ​ൺ ചെ​യ്തു ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ നേ​രി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു​തീ​ർ​ക്കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് യു​വ​തി​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ത്രി​ക കൊ​ണ്ട്​ നെ​ഞ്ചി​ലും ഇ​ട​തു​തോ​ളി​ലും കു​ത്തി. നി​ല​ത്തു വീ​ണ​പ്പോ​ൾ ക​മ്പെ​ടു​ത്ത് ഇ​ട​തു​കാ​ൽ​ത്തു​ട​യി​ൽ അ​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. പോ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​തു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ പ്ര​തി ഒ​ളി​വി​ൽ​പ്പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ണി​മ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പെ​രു​മ്പെ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ബി. ​സ​ജീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ സ​ലാം, സി.​പി.​ഒ മി​ഥു​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ്​ പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത​ത്.

    TAGS:criminal casePolice CaseCrime
