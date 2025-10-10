Begin typing your search above and press return to search.
    Mallappally
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 11:49 AM IST

    കോ​ട്ടാ​ങ്ങ​ലി​ൽ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷം

    കോ​ട്ടാ​ങ്ങ​ലി​ൽ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷം
    മ​ല്ല​പ്പ​ള്ളി: താ​ലൂ​ക്കി​ന്‍റെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​യു​ടെ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്നു. കൂ​ട്ട​മാ​യെ​ത്തു​ന്ന കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യാ​ണ് കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ഴ, ക​പ്പ, മ​റ്റ് കി​ഴ​ങ്ങ് വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, റ​ബ​ർ തൈ​ക​ൾ, പൈ​നാ​പ്പി​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​രെ​യും ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​ത്രി യാ​ത്രി​ക​ർ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ക്ര​മ​ണം ഭ​യ​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി കോ​ട്ടാ​ങ്ങ​ൽ - മ​ണി​മ​ല റോ​ഡി​ൽ ബൈ​ക്ക് യാ​ത്രി​ക​നെ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. കോ​ട്ടാ​ങ്ങ​ൽ ക​ടു​ര് അ​ജി​ക്കാ​ണ് പ​ന്നി​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. മു​ഖ​ത്തും കൈ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ അ​ജി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ക്ക​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള ന​ശി​ച്ചു. ഏ​ത്ത​വാ​ഴ​യും ക​പ്പ​യും കൃ​ഷി ചെ​യ്ത നി​ര​വ​ധി ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. കാ​ട്ടു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം പ​തി​വാ​യ​തോ​ടെ ക​ട​മെ​ടു​ത്ത് പാ​ട്ട കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​രെ​ല്ലാം കൃ​ഷി നാ​ശം മൂ​ലം ക​ട​ക്കെ​ണി​യി​ൽ ന​ട്ടം​തി​രി​യു​ക​യാ​ണ്. വ​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ളോ​ടു ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്ന കാ​ട്ടു​പ​ന്നി ശ​ല്യം ഇ​പ്പോ​ൾ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    News Summary - Wild boar threat in Kottangal is increasing
