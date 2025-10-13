Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 1:30 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 1:30 PM IST

    എന്ത് പറയാൻ, ആര് കേൾക്കാൻ; നവീകരിച്ച കുളത്തിൽ വീണ്ടും മാലിന്യം നിറഞ്ഞു

    എന്ത് പറയാൻ, ആര് കേൾക്കാൻ; നവീകരിച്ച കുളത്തിൽ വീണ്ടും മാലിന്യം നിറഞ്ഞു
    ന​വീ​ക​രി​ച്ച ചി​റ​യ്ക്ക​ൽ കു​ളം വീ​ണ്ടും മാ​ലി​ന്യം നി​റ​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ൽ

    മ​ല്ല​പ്പ​ള്ളി: ന​വീ​ക​രി​ച്ച കു​ള​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും മാ​ലി​ന്യം നി​റ​യു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി. മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ എ​ഴു​മ​റ്റൂ​ർ ചി​റ​യ്ക്ക​ൽ കു​ള​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ​രു​ഭാ​ഗ​ത്ത് പാ​ഴ്‌​വ​സ്തു​ക്ക​ളും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് കു​പ്പി​ക​ളും പാ​യ​ലും നി​റ​യു​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​ണു ന​ട​ന്ന​ത്. കു​ള​ത്തി​ലെ ചെ​ളി നീ​ക്കി ആ​ഴം കൂ​ട്ടു​ന്ന​തും കാ​ട് നീ​ക്കി സം​ര​ക്ഷ​ണ ഭി​ത്തി​ക​ൾ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തീ​ൺ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    കു​ളി​ക്ക​ട​വി​ന്റെ ത​ക​ർ​ന്ന ക​ൽ​പ്പ​ട​വു​ക​ളു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​വും റോ​ഡി​നു സ​മീ​പ​ത്തു സം​ര​ക്ഷ​ണ​വേ​ലി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തും പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യെ​ങ്കി​ലും അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യു​ള്ള വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വേ​ലി സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ നൂ​റി​ലേ​റെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ കു​ള​ത്തി​ലെ ജ​ലം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

