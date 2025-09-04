Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightMallappallychevron_rightവാർപ്പും ഉരുളിയും...
    Mallappally
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 8:44 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 8:44 AM IST

    വാർപ്പും ഉരുളിയും മോഷ്ടിച്ച പ്രതി പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വാർപ്പും ഉരുളിയും മോഷ്ടിച്ച പ്രതി പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    ര​ഞ്ജി​ത്ത്

    മ​ല്ല​പ്പ​ള്ളി: അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​രു​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽനി​ന്ന്​ ഓ​ട്ടു​വാ​ർ​പ്പും ഉ​രു​ളി​യും മോ​ഷ്ടി​ച്ച പ്ര​തി​യെ പെ​രു​മ്പെ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കോ​ട്ട​ങ്ങ​ൽ കൂ​ട്ടു​ങ്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ കെ.​ആ​ർ. ര​ഞ്ജി​ത്ത് (36) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. കോ​ട്ടാ​ങ്ങ​ൽ പ​ന​ച്ചി​ക്ക​പ്പ​ടി വെ​ള്ളി​ക്ക​ര ബേ​ബി ജോ​സ​ഫിന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നാണ്​ വാ​ർ​പ്പും ഉ​രു​ളി​യു​ം മോഷണം പോയത്​.

    അ​യ​ൽ​വാ​സി​യും ഈ ​വീ​ടു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ​മു​ള്ള​യാ​ളു​മാ​ണ് പ്രതി. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ എ​രു​മേ​ലി തെ​ക്ക് താ​ഴ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലിയുടെ ആ​ക്രി​ക്ക​ട​യി​ൽ ര​ഞ്ജി​ത്ത് ഉ​രു​ളി വി​റ്റ​താ​യി പോ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ ബി ​സ​ജീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsArrestTheft Case
    News Summary - Suspect arrested for theft basins
    Similar News
    Next Story
    X