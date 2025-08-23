Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mallappally
    Mallappally
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 3:02 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 3:02 PM IST

    ഫി​റ്റ്ന​സ് സെ​ന്റ​റി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണം; ര​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​ൾ കൂ​ടി പി​ടി​യി​ൽ

    ഫി​റ്റ്ന​സ് സെ​ന്റ​റി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണം; ര​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​ൾ കൂ​ടി പി​ടി​യി​ൽ
    സ​നു സ​ജി ജോ​ർ​ജ്, ഷ​ഹ​നാ​സ്

    മ​ല്ല​പ്പ​ള്ളി: പു​റ​മ​റ്റം വെ​ണ്ണി​ക്കു​ള​ത്തെ പെ​ഗാ​സ​സ് ഫി​റ്റ്ന​സ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ യു​വാ​വി​ന് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടു പ്ര​തി​ക​ളെ​കൂ​ടി കോ​യി​പ്രം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. നാ​ലാം പ്ര​തി മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര റൈ​ക​ൺ, പ​ന​വേ​ൽ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​കു​ർ​ലി തു​ൽ​സി വി​ഹാ​ർ ഫ്ലാ​റ്റ് ന​മ്പ​ർ 202ൽ ​നി​ന്ന്​ പു​റ​മ​റ്റം പ​ടു​തോ​ട് സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ വാ​ട​ക​ക്ക്​ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന സ​നു സ​ജി ജോ​ർ​ജ് (24), അ​ഞ്ചാം പ്ര​തി പു​റ​മ​റ്റം പ​ടു​തോ​ട് മ​രു​തു​കാ​ലാ​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ക​ക്കു എ​ന്ന ഷ​ഹ​നാ​സ് (28) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത്​ നി​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. തെ​ള​ളി​യൂ​ർ കോ​ള​ഭാ​ഗം വേ​ലം​പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ല​ൻ റോ​യി​ക്കാ​ണ്​ (19) ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. വ​ധ​ശ്ര​മ​ത്തി​ന് കോ​യി​പ്രം പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ പി.​എം. ലി​ബി കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നു​വ​ന്ന ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യോ​ട് ല​ഹ​രി വ​സ്തു​വാ​യ ഹാ​ൻ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ലു​ള്ള വി​രോ​ധം നി​മി​ത്ത​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. ആ​ദ്യം അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ മൂ​ന്നാം പ്ര​തി സു​ധീ​ർ മ​ണ​ൽ​ക്ക​ട​ത്ത്, ദേ​ഹോ​പ​ദ്ര​വം ഏ​ൽ​പ്പി​ക്ക​ൽ, ഗാ​ർ​ഹി​ക പീ​ഡ​നം തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ്. കേ​സി​ലെ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും പ്ര​തി​ക​ൾ ഒ​ളി​വി​ലാ​

