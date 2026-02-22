Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    22 Feb 2026 11:26 AM IST
    22 Feb 2026 11:26 AM IST

    മാ​ലി​ന്യ വാ​ഹി​നി​യാ​യി ചു​ങ്ക​പ്പാ​റ ഊ​രുകു​ഴി​തോ​ട്

    മാ​ലി​ന്യ വാ​ഹി​നി​യാ​യി ചു​ങ്ക​പ്പാ​റ ഊ​രുകു​ഴി​തോ​ട്
    ഊ​രു കു​ഴി തോ​ട്ടി​ൽ

    കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യം

    മ​ല്ല​പ്പ​ള്ളി: ചു​ങ്ക​പ്പാ​റ​ടൗ​ണി​ന്റെ സ​മീ​പം ഒ​ഴു​കു​ന്ന ഊ​രു കു​ഴി തോ​ട്ടി​ൽ മാ​ലി​ന്യം കു​മി​ഞ്ഞ് കൂ​ടു​ന്നു. തോ​ടി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യ​വും ച​പ്പ് ച​വ​റു​ക​ളും കെ​ട്ടി കി​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ നി​രൊ​ഴു​ക്ക് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ൾ​ക്കാ​ർ കു​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നു വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ക​ഴു​കു​ന്ന​തി​നും ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രു​ന്ന ഊ​രു കു​ഴി​തോ​ട് ഇ​പ്പോ​ൾ മാ​ലി​ന്യ​വാ​ഹി​നി​യാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വേ​ന​ൽ കാ​ല​ത്ത് വെ​ള്ളം എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി തോ​ട്ടി​ൽ ചെ​റി​യ കു​ള​ങ്ങ​ളും കു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ജ​ല​ജ​ന്യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഭ​യ​ന്ന് തോ​ട്ടി​ൽ കാ​ലു​കു​ത്താ​ൻ ജ​നം ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ. അ​ന​ധി​കൃ​ത കൈ​യേ​റ്റ​മാ​ണ് തോ​ടി​ന്റെ അ​വ​സ്ഥ​ക്ക് കാ​ര​ണം. ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ 11 മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വീ​തി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഊ​രു കു​ഴി തോ​ടി​നി​പ്പോ​ൾ മൂ​ന്നു മീ​റ്റ​ർ പോ​ലും വീ​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യി​ലെ​ത്തി. തോ​ട്ടി​ലെ കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ പോ​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ന​ട​പ്പാ​യി​ല്ല. തോ​ട്ടി​ൽ മാ​ലി​ന്യം നി​റ​ഞ്ഞ മ​ലി​ന ജ​ലം കെ​ട്ടി കി​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കൊ​തും കൂ​ത്താ​ടി​യും പെ​രു​കി പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ൾ വ​രെ പ​ട​ർ​ന്നു പി​ടി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യാ​ണ്. മ​ത്സ്യ മാം​സ ക​ട​ക​ളി​ലെ​യും ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലെ​യും സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​യും മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളും മ​ലി​ന​ജ​ല​വും തോ​ട്ടി​ക്കാ​ണ് ത​ള്ളു​ന്ന​ത്.

    നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ് മ​ലി​ന​ജ​ലം കെ​ട്ടി​കി​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സ​മീ​പ​ത്തെ നി​ര​വ​ധി കു​ടി​വെ​ള്ള സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ വ​രെ മ​ലി​ന​മാ​കു​ന്നു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ​യും അ​ന​ങ്ങാ​പ്പാ​റ ന​യ​മാ​ണ് ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

