എട്ടാംക്ലാസുകാരിക്കുനേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം: പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

Posted Ondate_range 22 Nov 2025 12:23 PM IST
Updated Ondate_range 22 Nov 2025 12:23 PM IST
എട്ടാംക്ലാസുകാരിക്കുനേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം: പ്രതി അറസ്റ്റിൽtext_fields
മല്ലപ്പള്ളി: സ്കൂൾ ബസ് കാത്തുനിന്ന എട്ടാം ക്ലാസുകാരിയെ കടന്നു പിടിക്കുകയും നഗ്നതാപ്രദർശനം നടത്തുകയും ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിലായി. മല്ലപ്പള്ളി മാരിക്കൽ നെടുമണ്ണിൽ വീട്ടിൽ വിബിൻമോനെ (38) ആണ് കീഴ്വായ്പൂർ പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ. ജയമോൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
പ്രതി പോക്സോ, വധശ്രമം, ദേഹോപദ്രവക്കേസ് ഉൾപ്പടെ നിരവധിക്കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
