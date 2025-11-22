Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightMallappallychevron_right...
    Mallappally
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 12:23 PM IST

    എട്ടാംക്ലാസുകാരിക്കുനേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം: പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    എട്ടാംക്ലാസുകാരിക്കുനേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം: പ്രതി അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    വി​ബി​ൻ​മോ​ൻ

    Listen to this Article

    മല്ലപ്പള്ളി: സ്കൂൾ ബസ് കാത്തുനിന്ന എട്ടാം ക്ലാസുകാരിയെ കടന്നു പിടിക്കുകയും നഗ്നതാപ്രദർശനം നടത്തുകയും ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിലായി. മല്ലപ്പള്ളി മാരിക്കൽ നെടുമണ്ണിൽ വീട്ടിൽ വിബിൻമോനെ (38) ആണ് കീഴ്വായ്പൂർ പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ. ജയമോൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

    പ്രതി പോക്സോ, വധശ്രമം, ദേഹോപദ്രവക്കേസ് ഉൾപ്പടെ നിരവധിക്കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PathanamthittaSexual AssaultArrestPOCSO Case
    News Summary - arrest in sexual assault case
    Similar News
    Next Story
    X