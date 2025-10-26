Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightMallappallychevron_rightകോഴി ഫാം...
    Mallappally
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 7:31 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 7:31 AM IST

    കോഴി ഫാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്​ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാ​തെയെന്നാരോപണം

    text_fields
    bookmark_border
    കോഴി ഫാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്​ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാ​തെയെന്നാരോപണം
    cancel
    camera_alt

    വാ​യ്പ്പൂ​ര് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കോ​ഴി ഫാ​മി​നെ​തി​രെ ജ​ന​കീ​യ സ​മ​ര സ​മി​തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കോ​ട്ടാ​ങ്ങ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​ടി​ക്ക​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ധ​ർ​ണ

    Listen to this Article

    മ​ല്ല​പ്പ​ള​ളി: ജ​ന​വാ​സ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പൗ​ൾ​ട്രി ഫാ​മി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ കോ​ട്ടാ​ങ്ങ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം. ജ​ന​കീ​യ സ​മി​തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​ടി​ക്ക​ൽ ധ​ർ​ണ ന​ട​ത്തി.

    കോ​ട്ടാ​ങ്ങ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മൂ​ന്ന്, പ​ന്ത്ര​ണ്ട് വാ​ർ​ഡു​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​വാ​സ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ്​ പൗ​ൾ​ട്രി ഫാം ​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ, വീ​ണ്ടും കോ​ട്ടാ​ങ്ങ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​നു​മ​തി കൊ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ജ​ന​കീ​യ സ​മി​തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​മ​രം ശ​ക്ത​മാക്കി​യ​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന കോ​ഴി ഫാ​മി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    സ​മ​ര​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം ദീ​പ്തി ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ, സ​മ​ര​സ​മി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ആ​ർ. പ്ര​സീ​ത, ഷെ​രീ​ഫ ബീ​വി, സ​ലീ​ന, ഷൈ​ല​ജ, സു​ജ മാ​ത്യു, യ​മു​ന, സു​മ​തി, സ​ബീ​ന, സു​ബൈ​ദാ​ബീ​വി, ഇ​ല്യാ​സ് വാ​യ്പ്പൂ​ര്, സു​ബൈ​ർ കു​ട്ടി, കെ.​എ​ച്ച്.​അ​ൻ​സു, റി​യാ​സ്, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ചീ​നി​യി​ൽ, റ​ഹ്‌​മ​ത്ത്, ഖാ​ൻ കു​ട്ടി, ഷാ​ജി ചീ​രം​കു​ളം, റെ​ജി​മോ​ൻ, അ​ലി​റാ​വു​ത്ത​ർ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ട്ടി, തോ​മ​സ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ കു​ട​പ്പ​ന​യ്ക്ക​ൽ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം​റാ​വു​ത്ത​ർ, മാ​ത്യു ക​ടു​വാ​ക്കു​ഴി​ത്ത​ടം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PathanamthittaMallappally
    News Summary - allegation and protest against paultry farm in pathanamthitta
    Similar News
    Next Story
    X