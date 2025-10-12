Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightKozhancherrychevron_rightപരിഷ്​ക്കാരം പാളി;...
    Kozhancherry
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 3:13 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 3:13 PM IST

    പരിഷ്​ക്കാരം പാളി; തെക്കേമലയിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    Traffic jam
    cancel
    camera_alt

    തെ​ക്കേ​മ​ല ജ​ങ്​​​ഷ​നി​ലെ സി​ഗ്ന​ൽ സം​വി​ധാ​നം ത​ക​ർ​ന്നുവീ​ണ​പ്പോ​ൾ (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    കോ​ഴ​ഞ്ചേ​രി: ടി.​കെ. റോ​ഡി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ജ​ങ്​​ഷ​നാ​യ കോ​ഴ​ഞ്ചേ​രി തെ​ക്കേ​മ​ല​യി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഗ​താ​ഗ​ത പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം പാ​ളു​ന്നു. രൂ​ക്ഷ ഗ​താ​ഗ​തക്കു​രു​ക്ക്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​വി​ടെ ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ൽ നി​ലം​പൊ​ത്തി​യി​ട്ട്​ ആ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി. ഗ​താ​ഗ​ത പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ​ക്കും റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യും അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യും പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സി​ഗ്ന​ലി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള എ​ല്ലാ റോ​ഡി​ലും പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ നി​രോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ, കോ​ഴ​ഞ്ചേ​രി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കു​ന്ന ബ​സു​ക​ൾ തെ​ക്കേ​മ​ല ജ​ങ്​​ഷ​ന്‌ സ​മീ​പം നി​ർ​ത്തി ആ​ളെ ഇ​റ​ക്കു​ക​യും ക​യ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മൂ​ലം ഗ​താ​ഗ​തക്കുരു​ക്ക്​ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ചി​ല നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ബ​സ് കാ​ത്തി​രി​പ്പ്​ ​കേ​ന്ദ്രം എ​സ്.​ഐ.​ബി​യു​ടെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്തു​ള്ള സ്റ്റോ​പ്പി​ലേ​ക്കും കോ​ഴ​ഞ്ചേ​രി ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള​വ ഫെ​ഡ​റ​ൽ ബാ​ങ്കി​ന് മു​ൻ​വ​ശ​വും ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള​വ തോം​സ​ൺ ബേ​ക്ക​റി​ക്ക് എ​തി​ർ​വ​ശ​വു​മാ​യി മാ​റ്റു​മെ​ന്നും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​തെ​ല്ലാം ആ​ദ്യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങി. സി.​സി.​ടി.​വി. കാ​മ​റ സൗ​ക​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ കാ​മ​റ​ക​ൾ വ​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു കാ​മ​റ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​ധംക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജ​ങ്​​ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് സി.​സി.​ടി.​വി. സ​ർ​വൈ​ല​ൻ​സ്​ യൂ​നി​റ്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ർ​ദേ​ശം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ലൊ​ന്നും തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല.ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ട്രാ​ഫി​ക് വാ​ർ​ഡ​ന്മാ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴു​മു​ള്ള​ത്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും ത​ല​ങ്ങും വി​ല​ങ്ങും എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ഈ ​സം​വി​ധാ​നം പ​ര്യാ​പ്ത​മ​ല്ല.

    തെ​ക്കേ​മ​ല​യി​ലെ കു​രു​ക്കി​ന്​ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജ് എം.​എ​ൽ.​എ ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ 12 ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​ണ്​ സി​ഗ്ന​ൽ സം​വി​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​മോ പ​ഠ​ന​മോ ന​ട​ത്താ​തെ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്​ നി​ര​ത്തു വി​ഭാ​ഗം സി​ഗ്​​ന​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ തി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​യി.നാ​ലു ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്പാ​ണ്​ ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ലി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ബ​സു​ക​ൾ ആ​ളെ ക​യ​റ്റാ​ൻ നി​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ സി​ഗ്ന​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ ഇ​ട​മി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ നാ​നാ വ​ഴി​യി​ലേ​ക്കും കു​രു​ക്ക് നീ​ളു​ക​യും മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsVeena GeorgeTraffic JamMLA fundKozhanchery
    News Summary - Reforms fail traffic jam in Thekkady
    Similar News
    Next Story
    X