Madhyamam
    Konni
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 1:45 PM IST

    ക​ല്ലേ​ലി ചെ​ളി​ക്കു​ഴി​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ വ​ൻ നാ​ശം

    wild elephant attack
    representational image

    കോ​ന്നി : അ​രു​വാ​പ്പു​ലം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ക​ല്ലേ​ലി ചെ​ളി​ക്കു​ഴി​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ശ​ന​ഷ്‌​ടം. ക​ല്ലേ​ലി ഷൈ​ജു മ​ൻ​സി​ലി​ൽ അ​നീ​ഷി​ന്‍റെ മു​ന്നൂ​റോ​ളം കു​ല​ച്ച​തും കു​ല​യ്ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​യ വാ​ഴ​ക​ളും ക​മു​കും ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ക്കി കൃ​ഷി​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​വാ​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ച സോ​ളാ​ർ വേ​ലി​യു​മ​ട​ക്കം കാ​ട്ടാ​ന ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. അ​രു​വാ​പ്പു​ലം ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ 12ാം വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി​യി​ലാ​ണ് ആ​ന​ക​ൾ കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. 10 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ കൃ​ഷി​യാ​ണ്​ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ അ​നീ​ഷ് പ​റ​യു​ന്നു. കു​റ​ച്ചു കാ​ല​മാ​യി പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് തു​ട​രു​ന്ന കാ​ട്ടാ​ന ശ​ല്യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഒ​രു ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം.

    ക​ല്ലേ​ലി​യി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളെ തി​രി​കെ കാ​ട് ക​യ​റ്റി വി​ടു​മെ​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​ന​വും പാ​ലി​ക്ക​പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നു ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ക​ല്ലേ​ലി സ്കൂ​ൾ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തെ ജ​ന​വാ​സ​മേ​ഖ​ല​യി​ലും കു​ള​ത്തു​മ​ൺ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ഊ​ട്ടു​പാ​റ​യി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കാ​ട്ടാ​ന എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Wild Elephant AttackPathanamthitta Newspublic safetyHuman–wildlife conflict
