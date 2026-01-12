Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    12 Jan 2026 9:39 AM IST
    Updated On
    12 Jan 2026 9:39 AM IST

    കോ​ന്നി​യി​ൽ ടൂ​റി​സം വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ പ​ദ്ധ​തി

    അ​ട​വി​യി​ല്‍ കു​ട്ട​വ​ഞ്ചി സ​വാ​രി​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ര്‍ഷ​ണം
    കോ​ന്നി​യി​ൽ ടൂ​റി​സം വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ പ​ദ്ധ​തി
    കോ​ന്നി: അ​ട​വി, കോ​ന്നി, ക​ല​ഞ്ഞൂ​ര്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ടൂ​റി​സം വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി കെ.​യു. ജ​നീ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ. അ​ട​വി, കോ​ന്നി ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ക​ല​ഞ്ഞൂ​രി​ല്‍ ടൂ​റി​സം പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നും എം.​എ​ൽ.​എ. നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി സ്ഥ​ല​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

    അ​ട​വി​യി​ല്‍ കു​ട്ട​വ​ഞ്ചി സ​വാ​രി​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ര്‍ഷ​ണം. എ​ന്നാ​ല്‍, അ​ട​വി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളി​ല്‍ 75 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ് കു​ട്ട​വ​ഞ്ചി സ​വാ​രി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ര്‍ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രും അ​ട​ക്കം 25 ശ​ത​മാ​നം സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ പ്ര​കൃ​തി ഭം​ഗി ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് പോ​കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ഇ​വ​ര്‍ക്ക് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന കൂ​ടു​ത​ല്‍ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​ട​വി​യി​ല്‍ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് എം.​എ​ല്‍.​എ ല​ക്ഷ്യം വ​യ്ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ന്നി ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പാ​ര്‍ക്ക് ന​വീ​ക​രി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ചും ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്രം ആ​ക​ര്‍ഷ​ക​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യും കോ​ന്നി​യി​ലേ​ക്ക് ഈ ​അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണു ല​ക്ഷ്യം.

    ക​ല​ഞ്ഞൂ​ര്‍ വാ​ഴ​പ്പാ​റ ന​ഗ​ര​വാ​ടി​ക പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ടൂ​റി​സം പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ എം.​എ​ല്‍.​എ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​സ്.​രാ​ജേ​ഷി​നൊ​പ്പം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കും മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​ര്‍ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ഉ​ല്ല​സി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ഴി​യു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ന​ഗ​ര്‍വാ​ടി​ക പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ദേ​ശം മാ​റ്റാ​നാ​ണു പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്ന​ത്.

    മൂ​ന്നു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​നം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ദ്ധ​തി ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്തു തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​ന്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​നം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ നാ​ളെ പ്ര​ത്യേ​ക യോ​ഗം ചേ​രു​മെ​ന്നും എം.​എ​ല്‍.​എ പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ന്നി ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ ആ​യു​ഷ് കു​മാ​ര്‍ കോ​റി, മ​റ്റ് വ​നം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

