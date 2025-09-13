Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Konni
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 12:55 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 12:55 PM IST

    കോന്നി ഇക്കോ ടൂറിസം സെന്‍ററിൽ തുമ്പോർജിയ വീണ്ടും പൂത്തു

    കോന്നി ഇക്കോ ടൂറിസം സെന്‍ററിൽ തുമ്പോർജിയ വീണ്ടും പൂത്തു
    കോ​ന്നി: ഗ​വി വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ന് പ​കി​ട്ടേ​കി​യി​രു​ന്ന തു​മ്പോ​ർ​ജി​യ വ​ള്ളി​ച്ചെ​ടി കോ​ന്നി ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലും പൂ​ത്തു​ല​ഞ്ഞു. കു​ട പോ​ലെ പ​ട​ർ​ന്ന് പ​ന്ത​ലി​ച്ച് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന തു​മ്പോ​ർ​ജി​യ ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ത​ണ​ലും അ​തി​ലേ​റെ കൗ​തു​ക​വും പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണ്. വ​ള്ളി​പ്പ​ട​ർ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴെ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​യ​ഭേ​ദ​മ​ന്യേ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും എ​ത്താ​റു​ണ്ട്.

    ഗ​വി വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ഈ ​സ​സ്യം കോ​ന്നി ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ വ​നം​വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പാ​ലോ​ട് ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ തു​മ്പോ​ർ​ജി​യ കോ​ന്നി ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. വ​ള്ളി മു​റി​ച്ചാ​ണ് ന​ടു​ന്ന​ത്. ചാ​ണ​ക​വും ആ​ട്ടി​ൻ കാ​ഷ്ഠ​വും തു​മ്പോ​ർ​ജി​യ​ക്ക്​ വ​ള​മാ​യി ന​ൽ​കാ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കോ​ന്നി​യി​ൽ ആ​ന​പ്പി​ണ്ട​മാ​ണ് വ​ള​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഒ​രു​മാ​സം കൊ​ണ്ട് വ​ള്ളി​ക​ൾ വ​ള​ർ​ന്ന് പ​ട​ർ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങും. ഉ​ദ്യാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പൂ​പ്പ​ന്ത​ലു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച്‌ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ വ​ള്ളി​ക​ൾ പൂ ​പ​ന്ത​ലി​ന്‍റെ ആ​കൃ​തി​യി​ൽ പ​ട​ർ​ന്നു ക​യ​റു​ക​യും വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് പോ​ലും ത​ണു​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന നീ​ര് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന ഈ ​സ​സ്യം ഇ​ടി​ച്ച് പി​ഴി​ഞ്ഞ് നീ​രെ​ടു​ത്ത് ആ​ട്ടി​ൻ പാ​ലും വെ​ളി​ച്ച​ണ്ണ​യും കൂ​ടി ക​ല​ർ​ത്തി ചൂ​ടാ​ക്കി ത​ല​യി​ൽ തേ​ച്ചാ​ൽ മു​ടി കൊ​ഴി​ച്ചി​ൽ ഇ​ല്ലാ​താ​വു​ക​യും മു​ടി ത​ഴ​ച്ചു വ​ള​രു​ക​യും ചെ​യ്യും.

