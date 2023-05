cancel camera_alt അ​രു​വാ​പ്പു​ലം പു​ളി​ഞ്ചാ​ണി പാ​റ​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ സ​തീ​ഷി​ന്റെ വീ​ടി​ന്റെ ജ​നൽ ചി​ല്ലു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കോ​ന്നി: ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ലും കാ​റ്റി​ലും അ​രു​വാ​പ്പു​ലം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നാ​ശ​ന​ഷ്ടം.അ​രു​വാ​പ്പു​ലം പു​ളി​ഞ്ചാ​ണി പാ​റ​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ സ​തീ​ഷി​ന്റെ വീ​ടി​ന്റെ വ​യ​റി​ങ് മി​ന്ന​ലി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ക​ത്തി ന​ശി​ച്ചു. വീ​ടി​ന്റെ ജ​നാ​ല്​ ചി​ല്ലു​ക​ൾ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.അ​രു​വാ​പ്പു​ലം വെ​ന്മേ​ലി​പ്പ​ടി മാ​രൂ​ർ​പ്പാ​ലം റോ​ഡി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ട​പു​ഴ​കി വൈ​ദ്യു​തി പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ ഒ​ടി​ഞ്ഞ്​ വൈ​ദ്യു​തി ബ​ന്ധം ത​ക​രാ​റി​ലാ​യി. Show Full Article

News Summary -

The wiring of the house was burnt due to lightning