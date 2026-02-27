Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Konni
    Posted On
    date_range 27 Feb 2026 10:33 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Feb 2026 10:33 AM IST

    കോടികൾ മുടക്കിയ ആധുനിക മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് കെട്ടിടം ഇപ്പോൾ മാലിന്യ സംഭരണ കേന്ദ്രം

    കോടികൾ മുടക്കിയ ആധുനിക മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് കെട്ടിടം ഇപ്പോൾ മാലിന്യ സംഭരണ കേന്ദ്രം
    കോ​ന്നി: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ നി​ർ​മ്മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് മ​ത്സ്യ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്ത ആ​ധു​നി​ക മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഹ​രി​ത ക​ർ​മ സേ​ന​യു​ടെ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഡ​ബി​ങ് സൈ​റ്റ് ആ​ക്കി മാ​റ്റി.

    തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്ത മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഇ​വി​ടു​ത്തെ മ​ത്സ്യ​വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ഒ​രു മാ​സം പോ​ലും ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തി​യി​ല്ല.​കോ​ന്നി നാ​രാ​യ​ണ​പു​രം ച​ന്ത​യി​ൽ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വി​ട്ടു ന​ല്കി​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് കോ​സ്റ്റ​ൽ ഏ​രി​യാ വ​ല​പ്പ്മെ​ന്റ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ്റെ ര​ണ്ടേ കാ​ൽ കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് ആ​ധു​നി​ക മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് അ​ഡ്വ.​അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ് റ​വ​ന്യു വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് തു​റ​മു​ഖ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ഫ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്നും കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. അ​ന്ന​ത്തെ തു​റ​മു​ഖ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി കെ. ​ബാ​ബു​വാ​ണ് കെ​ട്ടി​ടം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    വ​ഴി​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ത്സ്യ വ്യാ​പാ​രം നി​രോ​ധി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​ക്ഷേ​ധി​ച്ച് ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ത്സ്യ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ആ​ധു​നി​ക മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​നു മു​മ്പി​ൽ ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ​ധു​നി​ക സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യ 49 മ​ത്സ്യ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഇ​തി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഒാ​രോ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളി​ലും മ​ത്സ്യം വെ​ട്ടി​കേ​ടു​കൂ​ടാ​തെ സൂ​ക്ഷി​യ്ക്കാ​നും കൂ​ടാ​തെ, വൈ​ദ്യു​തി, കു​ടി​വെ​ള്ളം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള എ​ല്ലാ വി​ധ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും. മ​ത്സ്യ സ്റ്റാ​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും നി​സ്സാ​ര കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ധു​നി​ക മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലേ മ​ത്സ്യ വ്യാ​പാ​രം വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​യ്ക്കു​ക​യാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​മാ​യി കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​ർ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യ്ക്ക് ത​യാ​റാ​യി​ല്ല.

    മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലേ മു​ഴു​വ​ൻ മ​ത്സ്യ​വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് പൂ​വ​ൻ​പാ​റ​യി​ലെ വ​ഴി​യ​രു​കി​ലേ മ​ത്സ്യ വ്യാ​പാ​രം മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ എ​ല്ലാ​വ​രും മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലേ മ​ത്സ്യ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളി​ൽ ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നാ​ണ്. കോ​ന്നി​യി​ലെ മ​ത്സ്യ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്താ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ സേ​ന ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​വി​ടം.

    TAGS:fish marketcenterswaste storagefish market building
    News Summary - The modern fish market building, which cost crores, is now a waste storage center
