Madhyamam
    Konni
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 11:46 AM IST

    ഒറ്റയാനെക്കണ്ട് ഭയന്നോടിയ ഗൃഹനാഥന് വീണ്​ ​പരിക്ക്​

    കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ വീ​ടു​ക​ളു​ടെ മു​റ്റ​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റി വ​രു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​കു​ന്നു​ണ്ട്
    ഒറ്റയാനെക്കണ്ട് ഭയന്നോടിയ ഗൃഹനാഥന് വീണ്​ ​പരിക്ക്​
    കാ​ട്ടാ​ന​യെക്കണ്ട് ഭ​യ​ന്നോ​ടി​ വീണ്​ പരിക്കേറ്റ ജെ​റി ഡാ​നി​യ​ൽ

    കോ​ന്നി: വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് എ​ത്തി​യ കാ​ട്ടാ​ന​യെ ക​ണ്ട് ഭ​യ​ന്നോ​ടി​യ ഗ്ര​ഹ​നാ​ഥ​ന് വീ​ണ് കാ​ലി​ന് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്ക്. അ​രു​വാ​പ്പു​ലം ക​ല്ലേ​ലി​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. ക​ല്ലേ​ലി വ​ട​ക്കേ​ട​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ ജെ​റി ഡാ​നി​യ​ലി​ന്‍റെ (48) കാ​ലി​നാ​ണ് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​ഞ്ചി​ന്​ കേ​ട്ട് നോ​ക്കി​യ ഗ്ര​ഹ​നാ​ഥ​ൻ കാ​ട്ടാ​ന വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ക​ണ്ട​ത്. ഒ​റ്റ​കൊ​മ്പ​ൻ മു​റ്റ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് ഭ​യ​ന്ന് വി​റ​ച്ച ജെ​റി ഡാ​നി​യേ​ൽ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പെ​ടു​ന്ന​തി​നി​ടെ വീ​ണ് വ​ല​ത് കാ​ലി​ന് പൊ​ട്ട​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ മു​ൻ​പ് ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത് എ​ങ്കി​ൽ ഇപ്പോ​ൾ വീ​ടു​ക​ളു​ടെ മു​റ്റ​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റി വ​രു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രാ​ഴ്ച​യ്ക്ക് ഇ​ട​യി​ലാ​ണ് ക​ല്ലേ​ലി​യി​ൽ വീ​ടി​ന്റെ ഗെ​റ്റ് കാ​ട്ടാ​ന ത​ക​ർ​ത്ത​ത്.

    ഇ​തി​ന് മു​ൻ​പ് അ​രു​വാ​പ്പു​ലം ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ത്തി​ന്റെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് കാ​ട്ടാ​ന എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മു​ൻ​പും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ മ​റ്റൊ​രു വീ​ടി​ന്‍റെ ഗെ​റ്റ് ആ​ന ത​ക​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ല്ല​ലി, വ​യ​ക്ക​ര, കു​ള​ത്തു​മ​ൺ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ല​ന​ഗ​ലാ​യി തു​ട​രു​ന്ന കാ​ട്ടാ​ന ശ​ല്യ​ത്തി​ന് യാ​തൊ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​കു​വാ​ൻ ബ​ന്ധ​പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. കാ​ട്ടാ​ന​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ നി​ര​വ​ധി ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പെ​ടു​ക​യും വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്. എ​ന്നി​ട്ടും ഇ​വ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ഷ്ട പ​രി​ഹാ​ര​വും വ​നം വ​കു​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും പ​രാ​തി ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

