Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightKonnichevron_rightകാ​ട്ടാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണം...
    Konni
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 11:52 AM IST

    കാ​ട്ടാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണം രൂ​ക്ഷ​ം; കല്ലേലി, കുളത്തുമൺ പ്രദേശങ്ങളിൽ അമിക്കസ് ക്യൂറി സന്ദർശനം നടത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    കാ​ട്ടാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണം രൂ​ക്ഷ​ം; കല്ലേലി, കുളത്തുമൺ പ്രദേശങ്ങളിൽ അമിക്കസ് ക്യൂറി സന്ദർശനം നടത്തി
    cancel
    camera_alt

    കാ​ട്ടാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ക​ല്ലേ​ലി, കു​ള​ത്തു​മ​ൺ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ

    ഹൈ​കോ​ട​തി നി​യോ​ഗി​ച്ച അ​മി​ക്ക​സ്​ ക്യൂ​റി തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തുന്നു

    കോ​ന്നി: കാ​ട്ടാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ക​ല്ലേ​ലി, കു​ള​ത്തു​മ​ൺ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി നി​യോ​ഗി​ച്ച അ​മി​ക്ക​സ്ക്യൂ​റി തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി. അ​മി​ക്ക​സ്ക്യൂ​റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ഡ്വ. എം.​പി മാ​ധ​വ​ൻ കു​ട്ടി, അ​ഡ്വ. ലി​ജി വ​ട​ക്കേ​ട​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    രാ​വി​ലെ 10.30ഓ​ടെ സ്ഥ​ല​തെ​ത്തി​യ സം​ഘം കു​ള​ത്തു​മ​ൺ, താ​മ​ര​പ്പ​ള്ളി, ക​ല്ലേ​ലി തു​ട​ങ്ങി കാ​ട്ടാ​ന​ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും കാ​ട്ടാ​ന ശ​ല്യം ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​വു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. കു​മ്മ​ണ്ണൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നും അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ ന​ദി ക​ട​ന്നും ക​ടി​യാ​ർ വ​ന ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നും കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യി ക​ല്ലേ​ലി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ജ​ന​വാ​സ​മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ കാ​ട്ടാ​ന ശ​ല്യ​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും സ​മ​ര സ​മി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും അ​മി​ക്സ് ക്യൂ​റി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പെ​ട്ടു.

    വ​നാ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ കി​ട​ങ്ങ് എ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ കാ​ട്ടാ​ന ശ​ല്യ​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും ഇ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പ്ലാ​ന്‍റേ​ഷ​ൻ ഭാ​ഗ​ത്ത് കി​ട​ങ്ങ് എ​ടു​ത്താ​ൽ അ​ത് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ക​യു​ള്ളൂ വെ​ന്നും ഇ​തി​നാ​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടി ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന​നും അ​മി​ക്ക​സ്ക്യൂ​റി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പെ​ട്ടു. ജ​ന​കീ​യ സ​മ​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വ​നം​വ​കു​പ്പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ജ​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദ​മാ​യി കേ​ട്ട് ഇ​വ​യെ​ല്ലാം രേ​ഖ​പെ​ടു​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് സം​ഘം മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. വി​ശ​ദ​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ന്നി ഡി.​എ​ഫ്.​ഓ ആ​യു​ഷ്കു​മാ​ർ കോ​റി ഐ.​എ​ഫ്.​എ​സ്, ന​ടു​വ​ത്തു​മൂ​ഴി റെ​യ്‌​ഞ്ച് ഓ​ഫീ​സ​ർ അ​രു​ൺ, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം എ​സ്. സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, അ​രു​വാ​പു​ലം ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് രേ​ഷ, ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സി.​വി ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ, ജി​ജ, സ​മ​ര സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​മ്പി​ളി വ​ർ​ഗീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യിം​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സം​യു​ക്ത ജ​ന​കീ​യ സ​മി​തി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​മി​ക്ക​സ്ക്യൂ​റി​യെ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​നാ​യി ഹൈ​കോ​ട​തി നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:villagevisitedamicus curiaewild elaphant
    News Summary - The attack on the Kattana is severe; Amicus Curiae visited the Kalleli and Kulathuman areas
    Similar News
    Next Story
    X