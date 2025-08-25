Begin typing your search above and press return to search.
    Konni
    date_range 25 Aug 2025 3:05 PM IST
    date_range 25 Aug 2025 3:05 PM IST

    കോന്നി തേക്കിന് പെരുമയേറുന്നു

    ക​ല്ലേ​ലി ഡി​പ്പോ​യി​ൽ തേ​ക്ക് ത​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രേ​റെ
    കോന്നി തേക്കിന് പെരുമയേറുന്നു
    ക​ല്ലേ​ലി തേ​ക്ക് ഡി​പ്പോ​

    കോ​ന്നി: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ത​ന്നെ വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന തേ​ക്ക് ത​ടി വി​ൽ​പന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ക​ല്ലേ​ലി തേ​ക്ക് ഡി​പ്പോ​യി​ൽ ത​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന വ​ർ​ധി​ച്ചു. മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ മൂ​ന്നു കോ​ടി​യി​ലേ​റെ രൂ​പ​യു​ടെ ത​ടി​യാ​ണ് ഡി​പ്പോ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​റ്റ​ഴി​ച്ച​ത്. തെ​ക്ക​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് തേ​ക്ക് ത​ടി വാ​ങ്ങാ​നാ​കു​ന്ന ഡി​പ്പോ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് പു​ന​ലൂ​ർ ടിം​ബ​ർ സെ​യി​ൽ​സ് ഡി​പ്പോ​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​ല്ലേ​ലി തേ​ക്ക് ഡി​പ്പോ.

    അ​റു​പ​തു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​രം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള തേ​ക്കാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ട്ടി​ൽ വ​ള​രു​ന്ന തേ​ക്കി​നേ​ക്കാ​ൾ ഗു​ണ​മേ​ന്മ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ് കാ​ട്ടു​തേ​ക്കി​നെ​ന്നാ​ണ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. നി​റ​വും മ​ണ​വും നോ​ക്കി തേ​ക്കി​ന്റെ ഗു​ണ നി​ല​വാ​രം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ ഉ​ണ്ട്. ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ തേ​ക്കു​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. തേ​ക്ക് ലോ​ഡ്​ എ​ത്തി​യാ​ലു​ട​ൻ വാ​ങ്ങു​വാ​ൻ ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ വ്യ​വ​സാ​യ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    കോ​ന്നി, റാ​ന്നി വ​നം ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ തേ​ക്ക് തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ള​രു​ന്ന തേ​ക്കു​ക​ളാ​ണ് ഡി​പ്പോ​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​യും വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. വീ​ട് നി​ർ​മാ​ണ​ത്ത​നാ​യി ത​ടി​ക​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രും ഉ​ണ്ട്. വീ​ട് നി​ർ​മാ​ണ അ​നു​മ​തി പ​ത്രം, പാ​ൻ കാ​ർ​ഡ്, തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​മാ​യി എ​ത്തി​യാ​ൽ തേ​ക്ക് വാ​ങ്ങാം.

    ലേ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണു വി​ൽ​പ​ന. ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നും ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ത​ടി​ക​ൾ വാ​ങ്ങാ​റു​ണ്ട്. തേ​ക്കി​നോ​ട് ഒ​പ്പം ത​ന്നെ ച​ന്ദ​ന​വും വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​ണ്ട്. മ​റ​യൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ച​ന്ദ​ന​മാ​ണ് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു പ്ര​ത്യേ​ക സ്ട്രോ​ങ് റൂ​മും ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​രു​തി, തേ​മ്പാ​വ്, വെ​ന്തേ​ക്ക്, ഇ​ല​വ്, വ​ട്ട തു​ട​ങ്ങി​യ പാ​ഴ്മ​ര​ങ്ങ​ളും വി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

