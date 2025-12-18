Begin typing your search above and press return to search.
    അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റായി വീണ്ടും ‘രേഷ്മ’

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്നു നി​ല​വി​ലെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ലെ രേ​ഷ്മ മ​റി​യം റോ​യ്
    അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റായി വീണ്ടും ‘രേഷ്മ’
    ബി. ​രേ​ഷ്മ

    കോ​ന്നി: അ​രു​വാ​പ്പു​ലം ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ന്ന്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ രേ​ഷ്മ മ​റി​യം റോ​യ് പ​ടി​യി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ പേ​ര്​ മാ​റു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​ത്​ കൗ​തു​ക​മാ​യി. യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി നെ​ല്ലി​ക്ക​പ്പാ​റ​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​ത്സ​രി​ച്ചു​ജ​യി​ച്ച ബി. ​രേ​ഷ്മ പു​തി​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ ഭ​ര​ണ സ​മി​തി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​കും. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​നം ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ബി. ​രേ​ഷ്മ​ക്ക്​ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ല​ഭി​ച്ച പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഏ​ക പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വ​നി​ത​യും രേ​ഷ്മ​യാ​ണ്.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് മൂ​ന്ന് വാ​ർ​ഡി​ൽ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വ​നി​ത​ക​ളെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സം​വ​ര​ണ​വാ​ർ​ഡി​ൽ ഒ​രാ​ളെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് മ​ത്സ​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന 27കാ​രി രേ​ഷ്മ എം.​കോം അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി കൂ​ടി​യാ​ണ്. പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ ത​യ്യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ​സ്വ​യം ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചു​വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​രു​വാ​പ്പു​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് കൊ​ക്കാ​ത്തോ​ട് നി​ന്ന് ഒ​രാ​ൾ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രേ​ഷ്മ മ​റി​യം റോ​യ് ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​യും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ് ഇ​ത്.

