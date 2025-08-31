Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Konni
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 12:10 PM IST

    ഓണം 2k25; ആഘോഷത്തിന്‍റെ ചിന്നംവിളി

    ഓണം 2k25; ആഘോഷത്തിന്‍റെ ചിന്നംവിളി
    ക​രി​യാ​ട്ടം

    കോ​ന്നി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​വും ഐ​തി​ഹ്യ​വും വി​ളം​ബ​രം ചെ​യ്യു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​കോ​ത്സ​വ​മാ​യ ക​രി​യാ​ട്ടം ടൂ​റി​സം എ​ക്സ്പോ​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം. ഓ​ണ​ത്തി​നൊ​പ്പം ഇ​നി പ​ത്ത് ദി​വ​സം കോ​ന്നി​ക്ക്​ ഉ​ത്സ​വാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ രാ​പ്പ​ക​ലു​ക​ൾ. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി മൈ​താ​ന​മാ​ണ്​ എ​ക്സ്പോ​യു​ടെ ​​പ്ര​ധാ​ന​വേ​ദി. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന്​ സ​മാ​പി​ക്കും.

    ച​രി​ത്രം പ​റ​യു​ന്ന ക​രി​യാ​ട്ടം

    എ.​ഡി 75ാം ആ​ണ്ടി​ൽ പാ​ണ്ഡ്യ​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് തീ​രു​മ​ല നാ​യ്ക്ക​രെ പേ​ടി​ച്ച് തെ​ങ്കാ​ശി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ ചെ​മ്പ​ഴ​ന്നൂ​ർ രാ​ജ​കു​ടും​ബം എ.​ഡി 79 ൽ ​അ​വി​ടെ നി​ന്നും പാ​ണ്ഡ്യ സേ​ന​യു​ടെ ഭീ​ഷ​ണി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ന്നി​യി​ൽ എ​ത്തി, ചെ​മ്പ​ഴ​ന്തി കോ​വി​ല​ക​ക്കാ​ർ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കാ​ല​ങ്ങ​ളോ​ളം മ​ല​യോ​ര നാ​ട്ടി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്രം സ്ഥാ​പി​ച്ച ക്ഷ​ത്രി​യ കു​ടും​ബം ഏ​താ​ണ്ട് എ.​ഡി 903 ഓ​ടെ മ​ല​യോ​ര ഗ്രാ​മം വി​ല​ക്ക്​ വാ​ങ്ങി കോ​ന്നി ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി നാ​ട്ടു​രാ​ജ്യം സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    രാ​ജ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് കാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ച അ​വ​ശ​നാ​യ കു​ട്ടി​ക്കൊ​മ്പ​നെ കോ​വി​ല​ക​ത്ത് പ​രി​പാ​ലി​ച്ച് സു​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ന് ശേ​ഷം ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ന​ട​യി​രു​ത്തി. അ​മ്പ​ല മു​റ്റ​ത്ത് കു​ട്ടി​ക്കു​റു​മ്പ് കാ​ട്ടി ന​ട​ന്ന കു​ട്ടി​യാ​ന ല​ക്ഷ​ണ​മൊ​ത്ത കൊ​മ്പ​നാ​യി വ​ള​ർ​ന്ന് നാ​ടി​ന് പ്രി​യ​ങ്ക​ര​നാ​യി. ക​രി​ങ്കൊ​മ്പ​ൻ എ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ വാ​ത്സ​ല്യ​ത്തോ​ടെ വി​ളി​ച്ച അ​മ്പ​ല​ക്കൊ​മ്പ​നെ ഒ​രി​ക്ക​ൽ പോ​ലും ച​ങ്ങ​ല​ക്കി​ട്ടി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ഏ​താ​ണ്ട് എ.​ഡി1000 ാം ആ​ണ്ടി​ൽ ചോ​ള​ന്മാ​ർ തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കോ​വി​ല​ക​ക്കാ​ർ​ക്ക് നാ​ട്ടു​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​നം പ​ന്ത​ള​ത്തേ​ക്ക്​ മാ​റ്റേ​ണ്ടി വ​ന്നു.

    ചെ​മ്പ​ഴ​ന്തി കോ​വി​ല​ക​ക്കാ​ർ പ​ന്ത​ള​ത്തേ​ക്ക്​ ആ​സ്ഥാ​നം മാ​റ്റി​യ​പ്പോ​ൾ ക​രി​ങ്കെ​മ്പ​നെ കൂ​ടി കോ​ന്നി​യി​ൽ നി​ന്നും പ​ന്ത​ള​ത്തേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. നാ​ടാ​കെ ക​രി​ങ്കൊ​മ്പ​ന്റെ ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ ദുഃ​ഖ​ത്തി​ലാ​യി. നാ​ളു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഒ​ന്നി​ച്ച് പ​ന്ത​ള​ത്ത് കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി ക​രി​ങ്കൊ​മ്പ​നെ കോ​ന്നി​ക്ക് തി​രി​ച്ചു ത​ര​ണ​മെ​ന്ന് രാ​ജാ​വി​നോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന രാ​ജാ​വ് നി​ര​സി​ച്ചു. നാ​ട്ടു​കാ​ർ തി​രി​ക​പ്പൊ​ന്ന ശേ​ഷം കൊ​മ്പ​ൻ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വെ​ള്ള​വും എ​ടു​ക്കാ​തെ ഒ​റ്റ​നി​ൽ​പ്പ് തു​ട​ർ​ന്നു. ഒ​ടു​വി​ൽ 21 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം രാ​ജാ​വ് കൊ​മ്പ​നെ കോ​ന്നി​യി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ച​യ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. കൊ​മ്പ​ന്റെ തി​രി​ച്ചു വ​ര​വി​ൽ സ​ന്തോ​ഷം കൊ​ണ്ട് കോ​ന്നി ദേ​ശം ഉ​ത്സ​വ​പ്പ​റ​മ്പു പോ​ലെ​യാ​യി.

    നാ​ട്ടി​ലെ എ​ല്ലാ ആ​ന​ക​ളേ​യും കൂ​ട്ടി പോ​യി കൊ​മ്പ​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഒ​രു​ങ്ങി. പ​ക്ഷേ ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം ആ​ന​ക​ളെ ഇ​ത്ര ദൂ​രം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ൽ ആ ​ശ്ര​മം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു. പ​ക​രം നാ​ട്ടു​കാ​രെ​ല്ലാം ആ​ന​വേ​ഷം കെ​ട്ടി പ​ന്ത​ള​ത്തെ​ത്തി കൊ​മ്പ​നെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് കോ​ന്നി​ക്ക്​ ആ​ന​യി​ച്ചു. നാ​ട്ടി​ലെ ആ​ന​ക​ളാ​കെ നെ​റ്റി​പ്പ​ട്ട​മ​ണി​ഞ്ഞ് കോ​ന്നി​യി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങി നി​ന്നു. ആ​ന​ക​ളും ആ​ന​വേ​ഷ​ധാ​രി​ക​ളാ​യ നാ​ട്ടു​കാ​രും ഒ​രു​മി​ച്ച് ക​രി​ങ്കൊ​മ്പ​നെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ആ​ന​യി​ച്ച ദി​വ​സം കോ​ന്നി​യി​ൽ ക​രി​യാ​ട്ടം ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി.

    കോ​ന്നി​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യം ലോ​ക​ത്തി​ന്​ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ടൂ​റി​സ​ത്തി​ലൂ​ടെ കോ​ന്നി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ കെ.​യു.​ജ​നീ​ഷ് കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 2023ലാ​ണ്​ ക​രി​യാ​ട്ടം ടൂ​റി​സം എ​ക്സ്പോ​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്.


    TAGS:konnionam festivalonam celebrationKerala
