Madhyamam
    Konni
    Konni
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 11:29 AM IST

    ത​ണ്ണി​ത്തോ​ട്ടി​ൽ മു​ന്ന​ണി​ക​ളെ വെ​ട്ടി​വീ​ഴ്ത്തി എ​ൻ. ലാ​ലാ​ജി

    ത​ണ്ണി​ത്തോ​ട്ടി​ൽ മു​ന്ന​ണി​ക​ളെ വെ​ട്ടി​വീ​ഴ്ത്തി എ​ൻ. ലാ​ലാ​ജി
    എ​ൻ. ലാ​ലാ​ജി

    കോ​ന്നി: ത​ണ്ണി​ത്തോ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ മേ​ക്ക​ണം പ​തി​നാ​ലാം വാ​ർ​ഡി​ൽ സി.​പി.​എം മു​ൻ ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ അ​ട​ക്കം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ്വ​ത​ന്ത്രനായി മ​ത്സ​രി​ച്ച എ​ൻ. ലാ​ലാ​ജി മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി. പാ​ർ​ട്ടി വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന പേ​രി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പ്​ എ​ൻ .ലാ​ലാ​ജി​യെ സി.​പി.​എം പ്രാ​ഥ​മി​ക അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യും സി.​പി. എം ​മു​ൻ ത​ണ്ണി​ത്തോ​ട് ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ പ്ര​വീ​ൺ പ്ര​സാ​ദ്, യു .​ഡി. എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി അ​ജ​യ​ൻ പി​ള്ള ആ​നി​യ്ക്ക​നാ​ട്ട്, എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സോ​മ​രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ലാ​ലാ​ജി​ക്ക് എ​തി​രെ മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, മൂ​ന്ന് മു​ന്ന​ണി​ക​ളെ​യും പ​രാ​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തി ജീ​പ്പ് അ​ട​യാ​ള​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചു വി​ജ​യി​ച്ച എ​ൻ.​ലാ​ലാ​ജി മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്ര​ഹ​ര​മാ​ണ് ഏ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ ത​ണ്ണി​ത്തോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​കാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രി​ൽ ഒ​രാ​ഴാ​ണ് ലാ​ലാ​ജി. നി​ര​വ​ധി ജ​ന​കീ​യ സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ലാ​ലാ​ജി നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    TAGS:Local Body Electionpolitical parties
    News Summary - N Lalaji won local body election by defeating leading political parties
