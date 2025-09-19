Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Konni
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 11:33 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 11:33 AM IST

    കോടികൾ മുടക്കി നിർമിച്ച ആധുനിക മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് മാലിന്യ സംഭരണ കേന്ദ്രമായി

    കോടികൾ മുടക്കി നിർമിച്ച ആധുനിക മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് മാലിന്യ സംഭരണ കേന്ദ്രമായി
    Listen to this Article

    കോ​ന്നി: കോ​ടി​ക​ൾ മു​ട​ക്കി നി​ർ​മി​ച്ച ആ​ധു​നി​ക മ​ത്സ്യ സ്റ്റാ​ൾ മാ​ലി​ന്യ ശേ​ഖ​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി കോ​ന്നി ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്. തീ​ര​ദേ​ശ വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ 2.25 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ ആ​റു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ആ​ധു​നി​ക മ​ത്സ്യ സ്റ്റാ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. സ്റ്റാ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ശേ​ഷം യു ​ഡി എ​ഫ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടു ഭ​ര​ണ സ​മി​തി​ക​ൾ മാ​റി മാ​റി വ​ന്നി​ട്ടും മ​ത്സ്യ സ്റ്റാ​ൾ തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ത്തി​ല്ല.

    ഇ​പ്പോ​ൾ കോ​ന്നി ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ സേ​ന ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് വെ​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ആ​ധു​നി​ക മ​ത്സ്യ സ്റ്റാ​ൾ. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന ജൈ​വ, അ​ജൈ​വ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്കം ഇ​വി​ടെ കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​ർ​ഗ​ന്ധം മൂ​ലം പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കാ​ൻ പോ​ലും സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ പ​കു​തി​യി​ൽ അ​ധി​ക​വും സ്റ്റാ​ളി​ന്റെ മു​റ്റ​ത്ത് കൂ​ട്ടി ഇ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ സേ​ന ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ചെ​റി​യ ഒ​രു കെ​ട്ടി​ടം മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്. സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കാ​നും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. കോ​ടി​ക​ൾ മു​ത​ൽ മു​ട​ക്കി നി​ർ​മി​ച്ച 35 ലേ​റെ സ്റ്റാ​ൾ ഉ​ള്ള ആ​ധു​നി​ക മ​ത്സ്യ സ്റ്റാ​ൾ ആ​ണ് മാ​ലി​ന്യ സം​ഭ​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

