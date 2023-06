പേരിൽ മാത്രം മെഡിക്കൽ കോളജ്​; ചികിത്സക്ക്​ കോട്ടയത്ത്​ പോകണം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കോ​ന്നി: കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി പേ​രി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. അ​ത്യാ​ഹി​ത സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്ക​ണം. അ​ടു​ത്തി​ടെ കോ​ന്നി​യെ ന​ടു​ക്കി​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ള​കൊ​ള്ളൂ​രി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സും കാ​റും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ചു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ടം. 24 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് ഈ ​അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഇ​വ​രെ കോ​ന്നി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച ശേ​ഷം വി​ദ​ഗ്​​ധ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​കാ​തെ വ​ന്ന​തി​നാ​ൽ കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലാ​ണ് എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി വീ​ണ് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഈ ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ​യും കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലാ​ണ് ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. അ​വ​സാ​ന​മാ​യി കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ വ​നി​ത ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ടി​ട്ട്​ ഇ​വ​രെ​യും തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​ണ് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. കോ​ന്നി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ചി​കി​ത്സ സൗ​ക​ര്യം​പോ​ലും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. Show Full Article

Medical college in name only; I have to go to Kottayam for treatment