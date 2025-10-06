Begin typing your search above and press return to search.
    Konni
    date_range 6 Oct 2025 11:14 AM IST
    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് യൂ​നി​ഫോം അ​ല​ർ​ജി; മി​ക്ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് യൂ​നി​ഫോം ധ​രി​ക്കാ​തെ

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് യൂ​നി​ഫോം അ​ല​ർ​ജി; മി​ക്ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് യൂ​നി​ഫോം ധ​രി​ക്കാ​തെ
    കോ​ന്നി: എ​ല്ലാ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് യൂ​നി​ഫോം ഇ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​തി​നോ​ട് അ​ല​ർ​ജി​യാ​ണ് കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ചി​ല ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്. ഡി.​എം.​ഇ യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ സ്ഥി​രം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും യൂ​നി​ഫോം അ​ല​വ​ൻ​സ് എ​ന്ന ഇ​ന​ത്തി​ൽ ജോ​ലി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ തു​ക കൈ​പ്പ​റ്റു​ന്ന​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം.

    എ​ല്ലാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​വ​ര​വ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള യൂ​നി​ഫോ​മു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക നി​റ​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ല​വ​ൻ​സ് വാ​ങ്ങു​ന്ന മി​ക്ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും യൂ​നി​ഫോം ധ​രി​ക്കാ​തെ​യാ​ണു ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഡ്യൂ​ട്ടി സ​മ​യ​ത്ത് യൂ​നി​ഫോം ധ​രി​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​ണെ​ങ്കി​ലും ആ​രും പാ​ലി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഓ​ഫീ​സ് അ​റ്റ​ൻ​ഡ​ർ​മാ​രും യൂ​നി​ഫോം ധ​രി​ക്കാ​റി​ല്ല. ഇ​തേ ഗ്രേ​ഡി​ൽ ഉ​ള്ള മ​റ്റു ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ധ​രി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്. ന​ഴ്‌​സ്, ന​ഴ്സി​ങ്‌ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ, ന​ഴ്സി​ങ്‌ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്, ഗ്രേ​ഡ് ടു ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, ലാ​ബി​ലും ഫാ​ർ​മ​സി​യി​ലും ഉ​ള്ള ചു​രു​ക്കം ചി​ല ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് യൂ​നി​ഫോം ധ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ജൂ​നി​യ​ർ ഡോ​ക്ർ​മാ​ർ പോ​ലും വെ​ള്ള കോ​ട്ടു​ക​ൾ ധ​രി​ക്കാ​റി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ ഡോ​ക്ട​ർ ഏ​ത്, രോ​ഗി ഏ​ത് എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ത്തി​ലാ​ണ് രോ​ഗി​ക​ളും കൂ​ട്ടി​രു​പ്പു​കാ​രും. പി.​എ​സ്.​സി വ​ഴി ജോ​ലി ല​ഭി​ച്ച ഡ്രൈ​വ​ർ പോ​ലും യൂ​നി​ഫോം ഇ​ടാ​ൻ ത​യാ​റ​ല്ല.

