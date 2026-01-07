Begin typing your search above and press return to search.
    യു​വാ​വി​നെ സം​ഘം ചേ​ർ​ന്ന് മ​ർ​ദി​ച്ച പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    യു​വാ​വി​നെ സം​ഘം ചേ​ർ​ന്ന് മ​ർ​ദി​ച്ച പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    കോ​ന്നി: യു​വാ​വി​നെ ന​ടു​റോ​ഡി​ൽ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. അ​രു​വാ​പ്പു​ലം കൊ​ക്കാ​ത്തോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട് അ​റ​ബി​ൽ​ലാ​ൻ​ഡ് വീ​ട്ടി​ൽ നി​സ്സാം എ​ന്നു വി​ളി​ക്കു​ന്ന നി​ഹാ​സ്സ് നാ​സ​ർ (20) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം 6.15 മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. ര​ണ്ടു ബൈ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​യെ​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ൾ പു​ളി​ഞ്ചാ​ണി ജം​ഗ്ഷ​നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന യു​വാ​വി​നെ വ​ള​യു​ക​യും അ​സ​ഭ്യം പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​രു​മ്പ് സ്ക്വ​യ​ർ ട്യൂ​ബ് കൊ​ണ്ട് അ​ടി​യേ​റ്റ്​ യു​വാ​വി​ന്റെ വ​ല​തു കൈ​യ്യു​ടെ മു​ട്ടി​ന്‍റെ അ​സ്ഥി ഒ​ടി​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ൾ യു​വാ​വി​ന്റെ ഭാ​ര്യാ​സ​ഹോ​ദ​ര​നെ മു​മ്പ് ദേ​ഹോ​പ​ദ്ര​വം ഏ​ല്പി​ച്ച​തി​നെ​പ്പ​റ്റി ചോ​ദി​ച്ച​തി​ലു​ള​ള വി​രോ​ധം ആ​ണ് സം​ഘം ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​നി​ട​യാ​ക്കി​യ​ത് .

    കൃ​ത്യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ളെ​ല്ലാം ഒ​ളി​വി​ൽ​പ്പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കേ​സി​ലെ നാ​ലാം പ്ര​തി​യെ കോ​ന്നി പോ​ലീ​സ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഷൈ​ജു.​എ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ.​എ​സ്.​ഐ അ​ഭി​ലാ​ഷ്, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ ര​ഞ്ജി​ത്ത്കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘം കു​മ്മ​ണ്ണൂ​ർ നി​ന്നും പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​റ്റു പ്ര​തി​ക​ളെ​ല്ലാം ഒ​ളി​വി​ലാ​ണ്. അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു.

