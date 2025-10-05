Begin typing your search above and press return to search.
    Konni
    date_range 5 Oct 2025 11:13 AM IST
    date_range 5 Oct 2025 11:13 AM IST

    മണക്കാട്ടൂപ്പുഴയിൽ പുലി

    മണക്കാട്ടൂപ്പുഴയിൽ പുലി
    കോ​ന്നി: ക​ല​ഞ്ഞൂ​ർ മ​ണ​കാ​ട്ടു​പു​ഴ​യി​ൽ പു​ലി​യെ​ത്തി​യെ​ന്ന്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച്​ വ​നം വ​കു​പ്പ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പു​ലി​യെ​യും കു​ട്ടി​യെ​യും ക​ണ്ട​താ​യി വ​നം വ​കു​പ്പി​നെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ടു ത​വ​ണ പു​ലി​യെ ക​ണ്ട​താ​യാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. രാ​ത്രി പു​ലി റോ​ഡ് കു​റു​കെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​താ​യും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് പാ​ടം ഫോ​റ​സ്റ്റ്​ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. സ്ഥ​ല​ത്ത് പു​ലി​യു​ടെ കാ​ൽ​പാ​ടു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. സ്ഥ​ല​ത്ത് കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള കൂ​ടു​ക​ൾ പൂ​മ​രു​തി കു​ഴി, പാ​ക്ക​ണ്ടം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​ടു​ത്ത ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് കൂ​ട് എ​ത്തി​ച്ച് വേ​ണം വെ​ക്കു​വാ​ൻ.

    ഇ​തി​ന്​ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും വ​ന​പാ​ല​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് സ്വ​കാ​ര്യ ഭൂ​മി​യി​ൽ വ​ള​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ടു​ക​ൾ യ​ഥാ​സ​മ​യം വെ​ട്ടി​മാ​റ്റാ​ത്ത​ത് വ​ന്യ​ജീ​വി ശ​ല്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    ഞ​ള്ളൂ​രി​ൽ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തെ​ത്തി​യ കാ​ട്ടാ​ന കൃ​ഷി​ ത​ക​ർ​ത്ത നിലയിൽ

    ഊട്ടുപാറയിൽ പുലി തെരുവുനായെ ആക്രമിച്ചു

    കോ​ന്നി: അ​രു​വാ​പ്പു​ലം ഊ​ട്ടു​പാ​റ​യി​ൽ പു​ലി തെ​രു​വ്നാ​യ​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഊ​ട്ടു​പാ​റ പു​ന്ത​ല​മു​രു​പ്പ് ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് സം​ഭ​വം. കാ​വു​ങ്ക​ൽ ജോ​സി​ന്റെ വീ​ടി​ന് സ​മീ​പം രാ​ത്രി പ​ന്ത്ര​ണ്ട​ര​യോ​ടെ നാ​യ​യെ പു​ലി പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന സി.​സി.​ടി.​വി. ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ച്ചു. പാ​ടം ഫോ​റ​സ്റ്റ്​ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. പു​ലി​യു​ടെ കാ​ൽ​പാ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ക്കു​വാ​ൻ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വ​ന​പാ​ല​ക​ർ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ ന​ൽ​കി.

    വീട്ടുമുറ്റത്ത്​ കാട്ടാന കൃഷിയും സെപ്​റ്റിക്​ ടാങ്കും തകർത്തു

    കോ​ന്നി: ഞ​ള്ളൂ​രി​ൽ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തെ​ത്തി​യ കാ​ട്ടാ​ന സെ​പ്റ്റി​ക് ടാ​ങ്കും കൃ​ഷി​യും ത​ക​ർ​ത്തു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച മൂ​ന്നോ​ടെ​യാ​ണ്​ സം​ഭ​വം. അ​തു​മ്പും​കു​ളം ഞ​ള്ളൂ​ർ സി​മി അ​നി​ലി​ന്റെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്താ​ണ്​ കാ​ട്ടാ​ന എ​ത്തി​യ​ത്. ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട് വീ​ട്ടു​കാ​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് കാ​ട്ടാ​ന മു​റ്റ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​ത്.

    ഇ​തോ​ടെ ഒ​ന്ന​ര വ​യ​സു​ള്ള കു​ഞ്ഞ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കു​ടും​ബം വീ​ടി​ന്റെ ടെ​റ​സി​ൽ ക​യ​റി ര​ക്ഷ​പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വീ​ടി​ന് സ​മീ​പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കൃ​ഷി​ക​ളും കാ​ട്ടാ​ന ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഞ​ള്ളൂ​ർ ഫോ​സ്റ്റ്​ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ഞ​ള്ളൂ​രി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്.

    മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ്​ ഞ​ള്ളൂ​രി​ൽ മു​ൻ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം ബി​ജി മാ​ട​മ്പി​ലി​ന്റെ വീ​ടി​ന് സ​മീ​പം കാ​ട്ടാ​ന എ​ത്തി കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തു​മ്പും​കു​ള​ത്തി​നോ​ടു ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ ആ​വോ​ലി​ക്കു​ഴി​യി​ലും കാ​ട്ടാ​ന ശ​ല്യം വ​ർ​ധി​ച്ചു. പ​ല​യി​ട​ത്തും സൗ​രോ​ർ​ജ വേ​ലി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ പ​രാ​തി. അ​തു​മ്പും​കു​ള​ത്ത് മു​മ്പ്​ ക​ടു​വ​യെ ച​ത്ത നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

