Madhyamam
    Konni
    Posted On
    8 Aug 2025 2:16 PM IST
    Updated On
    8 Aug 2025 2:16 PM IST

    വീണ്ടും പുലി; പാക്കണ്ടത്ത് കൂട് സ്ഥാപിച്ചു

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പു​ലി​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട​വ​രും അ​ന​വ​ധി​യാ​ണ്
    വീണ്ടും പുലി; പാക്കണ്ടത്ത് കൂട് സ്ഥാപിച്ചു
    പുലിയെ കുടുക്കാൻ വനം വകുപ്പ് കൂട് ഒരുക്കുന്നു

    കോ​ന്നി: ക​ല​ഞ്ഞൂ​ർ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പാ​ക്ക​ണ്ട​ത്ത് പു​ലി ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ​നം വ​കു​പ്പ് കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ച്ചു. പാ​ടം ഫോ​റ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫീ​സ​ർ അ​നി​ൽ കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​നം വ​കു​പ്പ് ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി സം​ഘ​വും നാ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്നാ​ണു കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് പാ​ക്ക​ണ്ടം സ്വ​ദേ​ശി ബാ​ബു​വി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ലെ കോ​ഴി​യെ പു​ലി പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് പ​ല ഭാ​ഗ​ത്തും പു​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ല​ഞ്ഞൂ​ർ പൂ​മ​രു​തി കു​ഴി​യി​ലും ഇ​ഞ്ച​പ്പാ​റ​യി​ലും ഒ​രേ​ദി​വ​സ​മാ​ണു പു​ലി ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​ഞ്ച​പ്പാ​റ​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ലെ കോ​ഴി​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റി കോ​ഴി​യെ പു​ലി പി​ടി​ച്ചു. പൂ​മ​രു​തി​കു​ഴി​യി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തു നാ​യ​യെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ത്തി​യ പു​ലി വീ​ടി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി ക​യ​റി. തു​ട​ർ​ന്ന് പൂ​മ​രു​തി കു​ഴി​യി​ൽ വ​നം വ​കു​പ്പ് കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ​യാ​ണ് പൂ​മ​രു​തി കു​ഴി​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന വീ​ടി​ന്‍റെ ജ​ന​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ് ര​ണ്ട് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    കൂ​ട​ൽ ഇ​ഞ്ച​പ്പാ​റ​യി​ൽ വ​നം വ​കു​പ്പ് സ്ഥാ​പി​ച്ച കെ​ണി​യി​ൽ ര​ണ്ടു ത​വ​ണ പു​ലി കു​ടു​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. അ​രു​വാ​പ്പു​ലം, ക​ല​ഞ്ഞൂ​ർ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ 2022 മു​ത​ൽ 2024 വ​രെ നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രെ പു​ലി​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ​നം വ​കു​പ്പ് കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    കൂ​ട​ൽ ഇ​ഞ്ച​പ്പാ​റ​യി​ൽ 2023 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21 നാ​ണ് വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ കെ​ണി​യി​ൽ പു​ലി ആ​ദ്യം കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്. 2022 ന​വം​ബ​ർ 21 നാ​ണ് ക​ല​ഞ്ഞൂ​ർ കു​ട​പ്പാ​റ​യി​ൽ പു​ലി ആ​ടി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. വീ​ണ്ടും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​ലി​യെ ക​ണ്ട​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ധു​നി​ക നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് പൂ​ച്ച​ക്കു​ള​ത്ത് പു​ലി ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ന്റെ ക​ണ്മു​ന്നി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യ​യെ പി​ടി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട് കൂ​ട​ൽ ഇ​ഞ്ച​പ്പാ​റ​യി​ൽ പു​ലി ആ​ടി​നെ ക​ടി​ച്ചു കൊ​ന്നു. ഇ​തി​ന് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് മു​റി​ഞ്ഞ​ക​ല്ലി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും പു​ലി​യു​ടെ​തെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന സി ​സി ടി ​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    അ​തി​രു​ങ്ക​ൽ, പോ​ത്തു​പാ​റ, ഇ​ഞ്ച​പ്പാ​റ, പൂ​മ​രു​തി​ക്കു​ഴി തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പി​ന്നീ​ട് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പു​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. 2023 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21 ന് ​കൂ​ട​ൽ ഇ​ഞ്ച​പ്പാ​റ​യി​ൽ വ​നം വ​കു​പ്പ് സ്ഥാ​പി​ച്ച കൂ​ട്ടി​ൽ പു​ലി കു​ടു​ങ്ങി. പു​ലി കു​ടു​ങ്ങി എ​ന്ന ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​നി​ടെ​ പി​ന്നീ​ട് പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും പു​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​യി.

    ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ഞ്ച​പ്പാ​റ​യി​ൽ പാ​റ​പ്പു​റ​ത്ത് ക​യ​റി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പു​ലി​യു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടു​കാ​ർ മൊ​ബൈ​ൽ കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി​യ​ത്. മു​മ്പ്​ സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത മു​റി​ച്ചു ക​ട​ക്കു​ന്ന പു​ലി​യെ ക​ണ്ട​താ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ര​ണ്ടു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലു​മാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 20ല​ധി​കം ആ​ടു​ക​ളെ പു​ലി ഭ​ക്ഷി​ച്ചു.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പു​ലി​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട​വ​രും അ​ന​വ​ധി​യാ​ണ്. ത​ണ്ണി​ത്തോ​ട് പൂ​ച്ച​ക്കു​ള​ത്തും പു​ലി​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Leopard cage Pathanamthitta News Pakandam
