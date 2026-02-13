Begin typing your search above and press return to search.
    കോ​ന്നി-​വെ​ട്ടൂ​ര്‍-​കൊ​ന്ന​പ്പാ​റ റോ​ഡ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെയ്തു

    കോ​ന്നി-​വെ​ട്ടൂ​ര്‍-​കൊ​ന്ന​പ്പാ​റ റോ​ഡ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെയ്തു
    കോ​ന്നി-​വെ​ട്ടൂ​ര്‍-​കൊ​ന്ന​പ്പാ​റ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ശി​ലാ​ഫ​ല​കം അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം കെ.​യു. ജ​നീ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: കോ​ന്നി-​വെ​ട്ടൂ​ര്‍-​കൊ​ന്ന​പ്പാ​റ റോ​ഡ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​ക​സി​ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​ര​ത്തി​നൊ​പ്പം കേ​ര​ള​ത്തെ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​യു. ജ​നീ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ ശി​ലാ​ഫ​ല​കം അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്തു. മ​ല​യാ​ല​പ്പു​ഴ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ന്ദു പ്ര​ദീ​പ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ. ​ശ്യാം​ലാ​ല്‍, വി​ക​സ​ന​കാ​ര്യ സ്റ്റാ​ന്‍ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ൻ കെ.​ആ​ര്‍. ശ്യാ​മ​ള, അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മ​ല​യാ​ല​പ്പു​ഴ മോ​ഹ​ന​ന്‍, പ്രീ​ജ പി. ​നാ​യ​ര്‍, എ​ന്‍. വ​ള​ര്‍മ​തി, എ​ന്‍.​എ​സ്. ശ​ശി​ല​ത, എം. ​നാ​ഗൂ​ര്‍ മീ​ര, രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ര്‍ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ കെ. ​സ​ജി​കു​മാ​ര്‍, കെ.​എ. പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് നി​ര​ത്ത് വി​ഭാ​ഗം ചീ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ര്‍ അ​ജി​ത്ത് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ര്‍ ജി. ​ബാ​ബു​രാ​ജ​ന്‍ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ന്നി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന​തും പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് നി​ര​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ അ​ധീ​ന​ത​യി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ 9.9 കി.​മീ ദൈ​ര്‍ഘ്യ​മു​ള്ള മൂ​ന്ന് റോ​ഡു​ക​ളാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നാ​ടി​ന് സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച​ത്.

