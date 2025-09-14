Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightKonnichevron_rightമെഡിക്കൽ കോളേജിൽ...
    Konni
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 10:35 AM IST

    മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ആഘോഷം അതിരുവിട്ടു; വ​ല​ഞ്ഞ്​ രോ​ഗി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ആഘോഷം അതിരുവിട്ടു; വ​ല​ഞ്ഞ്​ രോ​ഗി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​​​​ലെ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന്​ തു​റ​ന്ന ജീ​പ്പി​ൽ മാ​വേ​ലി​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര

    കോ​ന്നി: രോ​​ഗി​ക​ളെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ലാ​ക്കി കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്​ ആ​​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം അ​തി​രു​വി​ട്ടു. എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു വ​ലി​യ ശ​ബ്​​ദ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷം ന​ട​ന്ന​ത്. അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ മു​മ്പി​ൽ ചെ​ണ്ട​മേ​ളം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​യു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് രോ​​ഗി​ക​ൾ​ക്കും കൂ‌​ട്ടി​രി​പ്പു​കാ​ർ​ക്കും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ പ​രാ​തി.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11ഓ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ. അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് ചെ​ണ്ട​മേ​ള​ത്തി​ന്‍റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ തു​റ​ന്ന ജീ​പ്പി​ൽ മാ​വേ​ലി​യെ ആ​ന​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും ന​ട​ന്നു. വ​ലി​യ ശ​ബ്ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ബൈ​ക്കു​ക​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ​ഏ​റെ നേ​രം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ആ​ഘോ​ഷം. ഇ​തോ​ടെ രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടി​രി​പ്പു​കാ​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഔ​ട്ട് പോ​സ്റ്റി​ലെ പൊ​ലീ​സു​കാ​രും സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ചേ​ർ​ന്ന്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളോ​ട്​ ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന്​ മാ​റാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. പി​ന്നാ​ലെ വ​ലി​യ ബ​ഹ​ള​ത്തോ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഒ.​പി. വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി. ഇ​വി​ടെ​യും ‘ആ​ഘോ​ഷം’ ത ു​ട​ർ​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ സു​ര​ക്ഷാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഇ​വി​ടെ നി​ന്നും മാ​റ്റി. പി​ന്നീ​ട് കാ​മ്പ​സി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സു​ര​ക്ഷാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ നി​ർ​​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ചി​​ല്ലെ​ന്ന്​ ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.

    പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​രു​ന്നു

    ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ന​ട​ത്തു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​തി​​ഷേ​ധ​വും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. കാ​മ്പ​സി​ൽ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട മ​ര്യാ​ദ​ക​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളും കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ത്തി​യാ​ണ്​ കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നും ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ​​ബ്ലോ​ക്കി​ൽ ഓ​ണ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഹൃ​ദ്രോ​ഗം അ​ട​ക്കം രോ​ഗി​ക​ളും വി​വി​ധ അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ രോ​ഗി​ക​ളും ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളും കോ​ലാ​ഹ​ല​ങ്ങ​ളും വ​ലി​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ് രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളോ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ചോ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ളേ​ജ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ. അ​തേ​സ​മ​യം, കോ​ള​ജ് യൂ​ണി​യ​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ​രാ​തി ത​ള്ളി. ആ​ർ​ക്കും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationKonni medical collegeControversyMBBS Students
    News Summary - konni medical college mbbs student's onam celebration made trouble to patients
    Similar News
    Next Story
    X