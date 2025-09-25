Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Konni
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 2:21 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 2:21 PM IST

    സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി; കോന്നി മാർക്കറ്റിങ്​ സൊസൈറ്റി കെട്ടിടം വിൽക്കുന്നു

    സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി; കോന്നി മാർക്കറ്റിങ്​ സൊസൈറ്റി കെട്ടിടം വിൽക്കുന്നു
    വി​ൽ​ക്കാ​നാ​യി പ​ര​സ്യം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന കോ​ന്നി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ കോ-​ഓ​പ്പ​റേ​റ്റീ​വ് സൊ​സൈ​റ്റി കെ​ട്ടി​ടം

    കോ​ന്നി: അ​മ്പ​ത്തി​യ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള​തും കോ​ന്നി​യി​ലെ ആ​ദ്യ​കാ​ല സ​ഹ​ക​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​വു​മാ​യ കോ​ന്നി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ കോ-​ഓ​പ്പ​റേ​റ്റീ​വ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ കെ​ട്ടി​ടം വി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ക​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​പ​ന​ക്കെ​ന്ന്​ കാ​ട്ടി ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി പ​ര​സ്യം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യാ​ണ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ ഭ​ര​ണം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പു​വ​രെ മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ വി​ൽ​പ​ന​ക്ക്​ വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റ​ബ​ർ, കു​രു​മു​ള​ക്, കാ​പ്പി, കൊ​ക്കോ, ഇ​ഞ്ചി, കോ​ലി​ഞ്ചി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ സം​ഭ​ര​ണ​വും സം​സ്ക​ര​ണ​വും വി​പ​ണ​ന​വും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക്​ രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ആ​ദ്യ​കാ​ല​ത്ത്​ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യാ​പാ​ര​മാ​ണ് ​ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. കോ​ന്നി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ ഭാ​ഗ​ത്ത് സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രേ​ക്ക​റി​ല​ധി​കം ഭൂ​മി​യും വാ​ങ്ങി. ഇ​തി​ൽ സം​ഭ​ര​ണ ശാ​ല​യും വ്യാ​പാ​ര വി​പ​ണ​ന കേ​ന്ദ്ര​വും ഓ​ഫി​സും ബാ​ങ്കി​ങ്​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​ന്നി​ലേ​റേ നാ​ഷ​ണ​ൽ പെ​ർ​മി​റ്റ്‌ ലോ​റി​ക​ളും മ​റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും സ്വ​ന്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ​കോ​ന്നി ചാ​ങ്കൂ​ർ മു​ക്കി​ൽ അ​ര​യേ​ക്കാ​റോ​ളം സ്ഥ​ല​വും ഇ​വി​ടെ പാ​ച​ക വാ​ത​ക ഏ​ജ​ൻ​സി​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട്​ ഇ​വ​യെ​ല്ലാം പൂ​ട്ടി. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി പ​ല​രും ക​യ്യ​ട​ക്കി​യ​താ​യും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്, സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ​കെ​ട്ടി​ടം വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:konniKottayam
    News Summary - Konni Marketing Society building is being sold due to financial crisis
