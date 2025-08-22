Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightKonnichevron_rightകു​ന്തി​രി​ക്ക...
    Konni
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 11:20 AM IST

    കു​ന്തി​രി​ക്ക സു​ഗ​ന്ധ​ത്തി​ൽ കോ​ന്നി ഇ​ക്കോ​ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്രം

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ല​മ്പ​ണ്ടാ​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽപെ​ട്ട ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളാ​ണ് വ​ന​വി​ഭ​വ​മാ​യ കു​ന്തി​രി​ക്കം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്
    Indian frankincense
    cancel
    camera_alt

    വനശ്രീ വിപണന കേന്ദ്രത്തിൽ കുന്തിരിക്കം വൃത്തിയാക്കി പാക്കറ്റുകളിലാക്കുന്നു

    കോ​ന്നി: ആ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ വ​നം വ​കു​പ്പി​നു കീ​ഴി​ലു​ള്ള വ​ന​ശ്രീ വി​പ​ണ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ കു​ന്തി​രി​ക്ക വി​പ​ണി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു. കൊ​ക്കാ​ത്തോ​ട് ആ​വ​ണി​പ്പാ​റ കോ​ട്ടാം​പാ​റ തു​ട​ങ്ങി​യ വ​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ മ​ല​മ്പ​ണ്ടാ​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളാ​ണ് വ​ന​വി​ഭ​വ​മാ​യ കു​ന്തി​രി​ക്കം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. നൂ​റ് ഗ്രാം ​പാ​യ്ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ക്കി​യാ​ണു വി​ൽ​പ​ന. പാ​യ്ക്ക​റ്റി​ന്​ 50 രൂ​പ​യാ​ണ് വി​ല. വെ​ള്ള കു​ന്തി​രി​ക്ക​വും ക​റു​ത്ത കു​ന്തി​രി​ക്ക​വും വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​ണ്ട്.

    ബ​ർ​ബ​രേ​സ കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട വെ​ളു​ത്ത പൂ​ക്ക​ളോ​ട് കൂ​ടി​യ പൈ​ൻ മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ക​റ​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് കു​ന്തി​രി​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ദേ​വാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ധൂ​പ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യ്ക്കും വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ക്ഷു​ദ്ര ജീ​വി​ക​ളെ തു​ര​ത്തു​വാ​നും കു​ന്തി​രി​ക്കം വാ​ങ്ങാ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ അ​സ​മി​ലും ബം​ഗാ​ളി​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ​ശ്ചി​മ ഘ​ട്ട മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന കു​ന്തി​രി​ക്കം കു​ങ്ങി​ല്ല്യം എ​ന്ന പേ​രി​ലും അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ച​ര​ക​ൻ, ശു​ശ്രു​ത​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഇ​തി​നെ ശ​ല്ലാ​കി എ​ന്നും വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്നു. ബ​ലാ​ഗു​ളു​ച്യാ​തി തൈ​ലം, ഏ​ലാ​ദി​ഗ​ണം, അ​സ്നേ​ലാ​ദി തൈ​ലം എ​ന്നി​വ ആ​യൂ​ർ​വേ​ദ​ത്തി​ൽ കു​ന്തി​രി​ക്കം ചേ​ർ​ത്ത് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഔ​ഷ​ധ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. തൊ​ലി​പ്പു​റ​ത്ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​വാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ജ്വ​രം, വി​യ​ർ​പ്പ്, ക​ഫം എ​ന്നീ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​മ ഔ​ഷ​ധ​മാ​ണ് കു​ന്തി​രി​ക്കം എ​ന്ന് ആ​യൂ​ർ​വേ​ദം പ​റ​യു​ന്നു.

    പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട മ​ഴ​ക്കാ​ടു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ള​പ്പൈ​ൻ അ​ധ​വാ വെ​ള്ള​കു​ന്തി​രി​ക്കം 40 മു​ത​ൽ 60 മീ​റ്റ​ർ വ​രെ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ വ​ള​രു​ന്നു. 2000 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഴ​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​വ വ​ള​രു​ന്ന​ത്. സു​ഗ​ന്ധ ദ്ര​വ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം പ്രാ​ധാ​ന്യ​മ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന കു​ന്തി​രി​ക്കം ഇ​ന്ന് വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി​യു​ടെ വ​ക്കി​ലാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewskonnifrankincenseEco Tourism Center
    News Summary - Konni Eco-Tourism Center with Indian frankincense
    Similar News
    Next Story
    X