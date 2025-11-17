Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightKonnichevron_rightതീർഥാടന കാലമായി;...
    Konni
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 11:43 AM IST

    തീർഥാടന കാലമായി; സൗകര്യം ഒരുക്കാതെ കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളജ്

    text_fields
    bookmark_border
    തീർഥാടന കാലമായി; സൗകര്യം ഒരുക്കാതെ കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളജ്
    cancel
    Listen to this Article

    കോ​ന്നി: ശ​ബ​രി​മ​ല ബേ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ അ​യ്യ​പ്പ​ഭ​ക്ത​ർ​ക്ക് സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്നി​ല്ല. മ​ണ്ഡ​ല കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ശ്വാ​സ​കോ​ശ അ​സു​ഖ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ട് അ​യ്യ​പ്പ ഭ​ക്ത​രെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ളേ​ജ് അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സി.​ടി. സ്കാ​ൻ എ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​തി​നാ​ൽ രോ​ഗി​ക​ളെ കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ആ​യ​തി​നാ​ൽ സി.​ടി. സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യാ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഇ​ല്ല എ​ന്നാ​യി​രു​ന്ന​ത്രെ മ​റു​പ​ടി. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല​ണ്​ കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യെ ശ​ബ​രി​മ​ല ബേ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ക്ക് പ​റ്റു​ന്ന​വ​രെ അ​ട​ക്കം കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​ണ് എ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ശു​പ​ത്രി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​യ്യ​പ്പ​ഭ​ക്ത​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചി​കി​ത്സ പ​ല​പ്പോ​ഴും ല​ഭി​ക്കാ​തെ പോ​കു​ന്ന​ത് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Pathanamthittasabarimala pilgrimsKonni medical collegeFacility Shortage
    News Summary - facility shortage in konni medical college
    Similar News
    Next Story
    X