Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightKonnichevron_rightഎട്ട് വർഷം, മറുകര...
    Konni
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 1:58 PM IST

    എട്ട് വർഷം, മറുകര തൊടാതെ ചിറ്റൂർ കടവ് പാലം

    text_fields
    bookmark_border
    • വർഷം എട്ടായിട്ടും മൂന്ന് തൂണ് മാത്രം!...
    • പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്​ ക​ട​ത്തു​വ​ള്ള​വും; ദു​രി​തം പേ​റി ജ​നം
    chittoor kadavu bridge
    cancel
    camera_alt

    നിർമാണം പൂർത്തിയാകാത്ത ചി​റ്റൂ​ർ ക​ട​വ് പാ​ലം

    കോ​ന്നി: വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പ​ണി​ക​ൾ നി​ല​ച്ച ചി​റ്റൂ​ർ ക​ട​വ് പാ​ല​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ണം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടും പ്ര​വൃ​ത്തി പു​നഃ​രാ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ക​രാ​റു​കാ​ര​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ​ത്. പാ​ല​ത്തി​ന്റെ തൂ​ണു​ക​ൾ ന​ദി​ക്ക് കു​റു​കെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി നി​ൽ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് മ​റു​ക​ര എ​ത്താ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന ക​ട​ത്തു​വ​ള്ള​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. തൂ​ണു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച ഭാ​ഗം കാ​ട് ക​യ​റി തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ഇ​ഴ​ജ​ന്തു​ക്ക​ളു​ടെ ശ​ല്യ​വും വ​ർ​ധി​ച്ചു. 2016 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 26നാ​ണ് പാ​ല​ത്തി​ന്റെ ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റി​വ​ർ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ഫ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്ന്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച 2.50 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ നി​ർ​മി​തി കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യി​ലാ​ണ് പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ന​ദി​യു​ടെ ഇ​രു​ക​ര​ക​ളി​ലു​മാ​യി പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മൂ​ന്ന് തൂ​ണു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്​ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി​ട്ടും. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് പാ​ലം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് നി​ർ​മാ​ണം കൈ​മാ​റാ​തെ നി​ർ​മി​തി കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് ക​രാ​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത് മൂ​ലം പ​ണം ല​ഭി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​തും പ്ര​വൃ​ത്തി നി​ല​യ്ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി. ക​രാ​റു​കാ​ര​ന്​ പ​ണം ല​ഭി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ കോ​ട​തി വ്യ​വ​ഹാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ക​യും നി​ർ​മാ​ണം നി​ല​യ്​​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്തു.

    പി​ന്നീ​ട് കെ.​യു. ജ​നീ​ഷ്‌​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ ഇ​ട​പെ​ട്ട്​ ഒ​രു​കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും നി​ല​വി​ലെ തൂ​ണു​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലെ​ന്ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ​ഹ​ക​ര​ണ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജി​ലെ വി​ദ​ഗ്‌​ദ്ധ സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി പാ​ലം പ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് പാ​ലം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് പ്ലാ​നും എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റും ത​യ്യാ​റാ​ക്കി സാ​ങ്കേ​തി​ക അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി തു​ക അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് പ്ര​വൃ​ത്തി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത സേം​സ് ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് എ​ന്ന ക​മ്പ​നി നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തും പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ പ​ണി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്. പ്ര​വൃ​ത്തി​യു​ടെ നോ​ഡ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ നി​ർ​മി​തി കേ​ന്ദ്ര​ക്ക് പാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഡെ​ക്ക് സ്ലാ​ബ് ഡി​സൈ​ൻ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​ത​ല മീ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പാ​ല​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ്​ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം.

    യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യാ​ൽ വ​ൻ ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദം

    അ​ട്ട​ച്ചാ​ക്ക​ൽ - ചി​റ്റൂ​ർ മു​ക്ക് ക​ര​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് കോ​ന്നി ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​ഴ​യ പ​തി​നെ​ട്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്ന്​ മ​റു​ക​ര​യി​ൽ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ലേ​ക്കാ​ണ് പാ​ലം വ​രി​ക. നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​മാ​ടം, കോ​ന്നി, മ​ല​യാ​ല​പ്പു​ഴ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ക. സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ നി​ന്ന്​ മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യാ​യ ത​ണ്ണി​ത്തോ​ട്, ചി​റ്റാ​ർ, സീ​ത​ത്തോ​ട് മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​തി​നും സാ​ധി​ക്കും.

    കോ​ന്നി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്ക, കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പാ​ലം ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടും. പാ​ലം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യാ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ചി​റ്റൂ​ർ ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന്​ ചി​റ്റൂ​ർ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്കും മ​ല​യാ​ല​പ്പു​ഴ, വ​ട​ശ്ശേ​രി​ക്ക​ര, റാ​ന്നി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും കോ​ന്നി സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്കും പോ​കേ​ണ്ട​വ​ർ​ക്ക്​ കോ​ന്നി ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​തെ എ​ളു​പ്പം എ​ത്തി​ച്ചേ​രാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PathanamthittaLocal NewsChittoor Kadavu Bridge
    News Summary - eight years of chittoor kadav bridge
    Similar News
    Next Story
    X