    Pathanamthitta Konni
    date_range 29 Sept 2025 12:10 PM IST
    date_range 29 Sept 2025 12:10 PM IST

    മൂ​ക്ക്​ പൊ​ത്തി കോ​ന്നി; പൊ​ട്ടി​യൊ​ഴു​കി ശൗ​ചാ​ല​യം

    Cover,Nose,Go,Toilet,leakage, drains,കോന്നി, ശൗചാലയം,സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്
    കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെൻ്ററിലെ ശൗചാലയം പൊട്ടി ഒലിച്ച് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നു

    കോ​ന്നി: കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ 50 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ശൗ​ചാ​ല​യം പൈ​പ്പു​ക​ൾ പൊ​ട്ടി ദു​ർ​ഗ​ന്ധം വ​മി​ക്കു​വാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് കാ​ല​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി ഇ​ല്ലാ​തെ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ​ണി​ക​ൾ യ​ഥാ​സ​മ​യം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ന​ട​ത്താ​തെ പോ​യ​താ​ണ് ഈ ​അ​വ​സ്ഥ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സ​മീ​പ​ത്തെ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം വ​രെ ദു​ർ​ഗ​ന്ധം സ​ഹി​ച്ചു വേ​ണം ഇ​വ​ർ ഇ​വി​ടെ ക​ഴി​ച്ചു​കൂ​ട്ടാ​ൻ.

    പ​ഴ​ക്കം ചെ​ന്ന ശൗ​ചാ​ല​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പൈ​പ്പു​ക​ൾ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും അ​ട​ഞ്ഞ​താ​ണ് മാ​ലി​ന്യം കെ​ട്ടി​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. സെ​പ്റ്റി​ക് ടാ​ങ്ക് യ​ഥാ​സ​മ​യം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ത്ത​തും ​പ്ര​ശ്​​ന​മാ​യി. ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ലി​ന ജ​ലം ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ത​റ​യു​ടെ അ​ടി​ഭാ​ഗ​ത്ത് കൂ​ടി ഒ​ഴു​കി സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് പോ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ കെ​ട്ടി​കി​ട​ക്കു​ന്ന മ​ലി​ന ജ​ല​ത്തി​ൽ ച​വി​ട്ടി​യാ​ണ് ആ​ളു​ക​ൾ ബ​സ് ക​യ​റി പോ​കു​ന്ന​തും. കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം ചെ​ന്ന പൈ​പ്പ് ലൈ​ൻ മാ​റ്റി സെ​പ്റ്റി​ക് ടാ​ങ്ക് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​രി​ഹാ​രം.

    മെ​ഡി. കോ​ള​ജ്​ ശു​ചി​മു​റി പൈ​പ്പി​ൽ ചോ​ർ​ച്ച

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ശു​ചി​മു​റി​ക​ളു​ടെ പൈ​പ്പി​ൽ ചോ​ർ​ച്ച. വാ​ർ​ഡി​ലെ ശു​ചി​മു​റി​ക​ളു​ടെ പൈ​പ്പ് ലൈ​നു​ക​ളാ​ണ് കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ചോ​ർ​ന്നൊ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്. പൈ​പ്പി​ൽ​നി​ന്നു വീ​ഴു​ന്ന മ​ലി​ന ജ​ലം പൊ​ട്ടി ഒ​ഴു​കു​ന്ന​ത് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ ന​ടു​ത്ത​ള​ത്തി​ലേ​ക്കും. മ​ലി​ന ജ​ലം ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് കെ​ട്ടി​കി​ട​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്. പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി ഒ​ഴു​കു​ന്ന വെ​ള്ളം വീ​ണ് ഭി​ത്തി​ക​ളു​ടെ പെ​യി​ന്റി​ങ്ങും ഇ​ള​കി​പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    നി​ര​വ​ധി രോ​ഗി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ശു​ചി​മു​റി​യി​ലെ മ​ലി​ന ജ​ലം ത​റ​യി​ലേ​ക്ക്​ ഒ​ഴു​കി ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ട​രു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം. മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​ക്കും ചോ​ർ​ച്ച​യു​ണ്ട്. പൈ​പ്പു​ക​ൾ പൊ​ട്ടി​യ​താ​വാം കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സം​ശ​യം. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ​ണി യ​ഥാ​സ​മ​യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ്​ കാ​ര​ണം.

    News Summary - Cover your nose and go to the toilet
