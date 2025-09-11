Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 11 Sept 2025 9:30 AM IST
    date_range 11 Sept 2025 9:30 AM IST

    കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സി.ടി സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പടയിൽ; രോഗികൾക്ക്​ ദുരിതം

    സ്കാ​നി​ങ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ പ്രി​ന്റ് ചെ​യ്ത് ന​ൽ​കാ​ത്ത​ത് തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു
    കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സി.ടി സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പടയിൽ; രോഗികൾക്ക്​ ദുരിതം
    കോ​ന്നി: കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ സി.​ടി സ്കാ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ​രാ​തി. ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കു​പോ​ലും സി.​ടി സ്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക്ഷേ​പം. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​റി​ഞ്ഞ​ക​ല്ലി​ലു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച സ്കൂ​ട്ട​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ന്‍റെ സി.​ടി സ്‌​കാ​ൻ എ​ടു​ക്കാ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ, സി.​ടി സ്‌​കാ​ൻ വി​ഭാ​ഗം അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​തി​ന് ത​യാ​റാ​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് കെ.​യു. ജ​നീ​ഷ്​​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ഇ​ട​പെ​ട്ട​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് സി.​ടി സ്കാ​ൻ എ​ടു​ത്ത​ത്. സി.​ടി സ്കാ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കൈ​പ്പ​ട​യി​ൽ എ​ഴു​തി ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. ഇ​ത് പ്രി​ന്റ് ചെ​യ്ത് ന​ൽ​കാ​ത്ത​ത് തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ​യെ ഏ​റെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് രോ​ഗി​യെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ കൈ​പ്പ​ട​യി​ൽ എ​ഴു​തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​യ​തി​നാ​ൽ വീ​ണ്ടും ചെ​യ്യേ​ണ്ടി വ​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്.

    ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ സി.​ടി സ്‌​കാ​നി​ങ്ങി​ന്​ എ​ത്തു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള തീ​യ​തി​യാ​ണ്​ സ്‌​കാ​ൻ ചെ​യ്യാ​ൻ ല​ഭി​ക്കു​ക. ഇ​തു​മൂ​ലം കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​നെ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന കോ​ന്നി​യി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കാ​നി​ങ് സെ​ന്റ​റു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി വ​രു​ന്നു. വ​ലി​യ തു​ക​യാ​ണ് സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കാ​നി​ങ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    X