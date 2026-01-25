Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Konni
    Posted On
    25 Jan 2026 11:42 AM IST
    Updated On
    25 Jan 2026 11:42 AM IST

    കടുവഭീതിയിൽ ചെങ്ങറ ഗ്രാമം

    കടുവഭീതിയിൽ ചെങ്ങറ ഗ്രാമം
    കോ​ന്നി: ചെ​ങ്ങ​റ ഗ്രാ​മം ക​ടു​വ ഭീ​തി​യി​ൽ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴും ന​ട​പ​ടി​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ വ​നം​വ​കു​പ്പ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ചെ​ങ്ങ​റ ഹാ​രി​സ​ൺ മ​ല​യാ​ളം പ്ലാ​ന്‍റേ​ഷ​ന്‍റെ കു​മ്പ​ഴ എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ലെ കു​റു​മ്പെ​റ്റി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ റ​ബ​ർ ടാ​പ്പി​ങ്ങി​നി​ടെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക​ടു​വ​യെ ക​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    ടാ​പ്പി​ങ്​ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ മോ​ന​ച്ച​നാ​ണ്​ ക​ടു​വ​യു​ടെ മു​ന്നി​ൽ പെ​ട്ട​ത്. പു​ല​ർ​ച്ചെ ടാ​പ്പി​ങ്ങി​ന് ഇ​റ​ങ്ങി​യ മോ​ന​ച്ച​ൻ എ​ഴു​മ​ര​ങ്ങ​ൾ ടാ​പ്പ് ചെ​യ്ത ശേ​ഷം അ​ടു​ത്ത മ​രം ടാ​പ്പ് ചെ​യ്യാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി​യ സ​മ​യ​മാ​ണ് പി​ന്നി​ൽ ക​രി​യി​ല അ​ന​ങ്ങു​ന്ന ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട​ത്. ഹെ​ഡ് ലൈ​റ്റി​ന്‍റെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ക​ണ്ണു​ക​ൾ തി​ള​ങ്ങു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് കാ​ടി​ന് ഇ​ട​യി​ൽ നി​ന്നും ത​ല ഉ​യ​ർ​ത്തി നോ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ക​ടു​വ​യെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​യെ​ന്ന്​ മോ​ന​ച്ച​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ജീ​വ​ര​ക്ഷാ​ർ​ഥം ഭ​യ​ന്നോ​ടി​യ മോ​ന​ച്ച​ൻ അ​ടു​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​റ്റ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളോ​ടും വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ ക​ടു​വ എ​ത്തി​യ​തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ​ണ​മൊ​ന്നും ഇ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ വ​ന​പാ​ല​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ടു​വ​യു​ടെ കാ​ൽ പാ​ടു​ക​ളോ ക​ടു​വ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​താ​യി മ​റ്റ് ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളോ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ ക​ണ്ട​ത് ക​ടു​വ​യെ ആ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് വ​നം വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ.

    എ​ന്നാ​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ക​ടു​വ​യെ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട​തോ​ട് കൂ​ടി ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ് ചെ​ങ്ങ​റ ഗ്രാ​മം. പു​ല​ർ​ച്ചെ ടാ​പ്പി​ങ്​ ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റും പോ​കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ഭ​യ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ലെ റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും കാ​ട് ക​യ​റി കി​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഭീ​തി​യു​ടെ നി​ഴ​ലി​ൽ ആ​ണ് എ​ല്ലാ​വ​രും ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​ത്. ചെ​ങ്ങ​റ, അ​ട്ട​ച്ചാ​ക്ക​ൽ, അ​തു​മ്പും​കു​ളം, കൊ​ന്ന​പ്പാ​റ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​രാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഭ​യ​പ്പാ​ടി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ കാ​ട് തെ​ളി​ക്കാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്കം ക​ടു​വാ ഭീ​തി ജ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വ​ന​പാ​ല​ക​ർ രാ​ത്രി​കാ​ല പെ​ട്രോ​ളിം​ഗ് ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

