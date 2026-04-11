    മരം വീണ് കാർ തകർന്നു
    Konni
    Posted On
    date_range 11 April 2026 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 11 April 2026 12:25 PM IST

    മരം വീണ് കാർ തകർന്നു

    ചെ​ങ്ങ​റ ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ന് സ​മീ​പം മ​രം റോ​ഡ​ൽ കാ​റി​ന് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വീ​ണ നി​ല​യി​ൽ

    കോന്നി: വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടായ കാറ്റിലും മഴയിലും അട്ടച്ചാക്കൽ -മ്പളംപൊയ്‌ക റോഡിലെ ചെങ്ങറ ജി.സി.എസ് എൽ.പി സ്കൂളിന് സമീപം പ്ലാവും തേക്കും റോഡിലേക്ക് ഒടിഞ്ഞുവീണ് റോഡരികിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാറിന് മുകളിലേക്ക് വീണു.പ്രദേശത്ത് വൈദ്യുതി ബന്ധവും തകരാറിലായി. ചെങ്ങറ കണ്ടത്തിൽ ബാബുവിന്റെ കാറിനാണ് കേടുപാട് പറ്റിയത്.

    TAGS:Local NewskonniPathanamthitacar crashedHeavy Raintree falls on vehicles
