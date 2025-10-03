Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Konni
    Posted On
    3 Oct 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    3 Oct 2025 12:42 PM IST

    കട്ടകൾ ഇളകിമാറി; യാത്രക്കാർക്ക്​ ദുരിതം

    ആശുപത്രിപ്പടി-ആർ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് റോഡിൽ​ യാത്രാദുരിതം
    കട്ടകൾ ഇളകി മാറി ആശുപത്രിപ്പടി-ആർ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് റോഡ്​

    Listen to this Article

    കോ​ന്നി: കോ​ന്നി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​പ്പ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ആ​ശു​പ​ത്രി​പ്പ​ടി-​ആ​ർ.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് റോ​ഡി​ലെ ഇ​ന്റ​ർ​ലോ​ക്ക് ക​ട്ട​ക​ൾ ഇ​ള​കി മാ​റു​ന്ന​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ദു​രി​ത​മാ​കു​ന്നു. അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ്​ ക​ട്ട​ക​ൾ പാ​കു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ വീ​ണ്ടും ഇ​ള​കു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യി.

    മാ​ത്ര​മ​ല്ല റോ​ഡി​ലെ ഓ​ട​ക​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സ്ലാ​ബു​ക​ൾ ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​മി​ല്ല. കാ​ൽ​ന​ട ക്കാ​ർ​ക്കും ഇ​ത് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. കോ​ന്നി ആ​ന​ക്കൂ​ട് റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്​ കോ​ന്നി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ ക​യ​റാ​തെ സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് വ​രാ​നും കോ​ന്നി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി, ആ​ന​ത്താ​വ​ളം, കോ​ന്നി മി​നി​സി​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, എം.​എ​ൽ.​എ ഓ​ഫി​സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും എ​ത്താ​നും കോ​ന്നി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന ആ​ളു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡ് കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ത്.

    രാ​ത്രി​യി​ൽ ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് വെ​ളി​ച്ച​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ റോ​ഡി​ലെ കു​ഴി​യി​ൽ വീ​ഴാ​നും സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യാ​ണ്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഓ​ട​ക​ളി​ൽ കൂ​ടി വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ റോ​ഡി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ് വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കു​ന്ന​ത്.

