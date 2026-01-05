Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightKonnichevron_right...
    Konni
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 2:40 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 2:40 PM IST

    അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ-ക​ല്ലേ​ലി-പ്ലാ​പ്പ​ള്ളി റോ​ഡ് ചി​റ്റാ​ർ റീ​ച്ച് ആ​റുമാ​സ​ത്തി​ന​കം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ-ക​ല്ലേ​ലി-പ്ലാ​പ്പ​ള്ളി റോ​ഡ് ചി​റ്റാ​ർ റീ​ച്ച് ആ​റുമാ​സ​ത്തി​ന​കം
    cancel
    camera_alt

    അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ - ക​ല്ലേ​ലി - പ്ലാ​പ്പ​ള്ളി റോഡി​ന്‍റെ ചിറ്റാർ റീച്ചിലെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

    Listen to this Article

    കോ​ന്നി: അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ - ക​ല്ലേ​ലി - പ്ലാ​പ്പ​ള്ളി റോ​ഡ് ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ ടാ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നീ​ലി​പി​ലാ​വ് -ചി​റ്റാ​ർ ആ​ദ്യ റീ​ച്ചി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. കി​ഫ്‌​ബി ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ച 34.6 കോ​ടി രൂ​പ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് പ​ണി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ത​ണ്ണി​ത്തോ​ട് ചി​റ്റാ​ർ റോ​ഡി​ൽ ആ​ദ്യ റീ​ച്ച് 5.9 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റും ഉ​റു​മ്പി​നി - വാ​ലു​പാ​റ ര​ണ്ടാം റീ​ച്ച് 3.80 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റും സീ​ത​ത്തോ​ട് പാ​ലം മൂ​ന്നാം റീ​ച്ചി​ലും ആ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ത​ണ്ണി​ത്തോ​ട് - ചി​റ്റാ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് ദ്രു​ത ഗ​തി​യി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. റോ​ഡി​ന്റെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഭാ​ഗ​ത്ത് വ​ലി​യ സം​ര​ക്ഷ​ണ ഭി​ത്തി കെ​ട്ടി ഉ​യ​ർ​ത്തി ക​യ​റ്റ​മു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ റോ​ഡ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം.

    ബി.​എം.​ബി.​സി. സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യി​ൽ 10 മു​ത​ൽ 12 മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വീ​തി​യി​ലാ​ണ് റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​ഴു മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യി​ലാ​ണ് ടാ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഓ​ട​യും നി​ർ​മി​ക്കും. സം​സ്ഥാ​ന റോ​ഡ് ഫ​ണ്ട് ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യി​ലാ​ണു നി​ർ​മാ​ണം. ആ​റു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ചി​റ്റാ​ർ റീ​ച്ച്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​ക്കും ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കും ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പാ​ത​യാ​യി ഇ​ത് മാ​റും. ചി​റ്റാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ ത​ണ്ണി​ത്തോ​ട് വ​ഴി വേ​ഗം കോ​ന്നി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​നാ​കു​ന്ന പാ​ത​യാ​ണ് ഇ​ത്. ചി​റ്റാ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ നീ​ലി​പി​ലാ​വ്, മ​ൺ​പി​ലാ​വ്, ക​ട്ട​ച്ചി​റ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്കും പോ​കാം. എ​ന്നാ​ൽ, വ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ടി ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന റോ​ഡി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വീ​തി കൂ​ട്ടാ​ൻ വ​നം വ​കു​പ്പ് അ​നു​മ​തി വേ​ണം. പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്തോ​ടെ ജി​ല്ല​യി​ലെ ത​ന്നെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി ഇ​ത് മാ​റും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:achankovilRoad constructionroad
    News Summary - Achankovil-Kalleli-Plapalli Road Chittar Reach within six months
    Similar News
    Next Story
    X