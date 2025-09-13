Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Konni
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 12:58 PM IST

    യുവാവിനെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ച പ്രതിക്ക്​ വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്ക്

    യുവാവിനെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ച പ്രതിക്ക്​ വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്ക്
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കോ​ന്നി: അ​തു​മ്പും​കു​ളം ഞ​ള്ളൂ​രി​ൽ ന​ടു​റോ​ഡി​ൽ യു​വാ​വി​നെ കു​ത്തി​പ്പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച​യാ​ൾ​ക്ക്​ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്ക്. സം​ഭ​വ​ശേ​ഷം ബൈ​ക്കി​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ പ്ര​തി വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഞ​ള്ളൂ​ർ വ​ലി​യ​കാ​ലാ​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ സ​ജു വ​ർ​ഗീ​സി​നാ​ണ്​ (46) കു​ത്തേ​റ്റ​ത്.

    സു​ഹൃ​ത്തും പ​യ്യ​നാ​മ​ൺ സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യ പ​ച്ച​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ബെ​ന്നി വ​ർ​ഗീ​സാ​ണ്​ (45) പ്ര​തി. സ​ജു​വി​നെ കു​ത്തി പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച പ്ര​തി ബൈ​ക്കി​ൽ പ​യ്യ​നാ​മ​ണ്ണി​ലേ​ക്ക് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​നി​ടെ എ​തി​രെ വ​ന്ന ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബൈ​ക്ക്​ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ബെ​ന്നി വ​ർ​ഗീ​സി​ന് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റു. വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഇ​രു​വ​രും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​​തേ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് സം​ഭ​വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത് എ​ന്നാ​ണ് നി​ഗ​മ​നം. കു​ത്തേ​റ്റ സ​ജു​വി​നെ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും ബെ​ന്നി വ​ർ​ഗീ​സി​നെ കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലും പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ബെ​ന്നി വ​ർ​ഗീ​സ് പൊ​ലീ​സ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വ​ധ ശ്ര​മ​ത്തി​ന​ട​ക്കം കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

