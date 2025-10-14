Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 14 Oct 2025 1:21 PM IST
    date_range 14 Oct 2025 1:21 PM IST

    കുതിക്കാൻ കൗമാരം ജി​ല്ല സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​ക്ക് ഇ​ന്ന്​ തു​ട​ക്കം

    3500 കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    കുതിക്കാൻ കൗമാരം ജി​ല്ല സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​ക്ക് ഇ​ന്ന്​ തു​ട​ക്കം
    കൊ​ടു​മ​ൺ ഇ.​എം.​എ​സ് സ്റ്റേ​ഡി​യം

    കൊ​ടു​മ​ൺ: കൗ​മാ​ര ട്രാ​ക്കി​ൽ ഇ​നി മൂ​ന്നു​നാ​ൾ പു​തു​കു​തി​പ്പ്. ജി​ല്ല സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക മേ​ള​ക്ക്​ കൊ​ടു​മ​ൺ ഇ.​എം.​എ​സ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​കും. 1500 മീ​റ്റ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​കും ട്രാ​ക്കു​ണ​രു​ക. ലോ​ങ്​​ജം​പ്,​ ​ഷോ​ട്ട്​​പു​ട്ട്, ഹൈ​ജം​പ്, ഡി​സ്ക​സ്​ ത്രോ, 100 ​മീ​റ്റ​ർ, 400 മീ​റ്റ​ർ ഹ​ർ​ഡി​ൽ​സ്, 5000 മീ​റ്റ​ർ, 3000 മീ​റ്റ​ർ ന​ട​ത്തം എ​ന്നി​വ ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ആ​ദ്യ​ദി​വ​സം ന​ട​ക്കു​ക. സ​ബ്‌ ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ജി​ല്ല​യി​ലെ 11 ഉ​പ​ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ 3500 കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. 138 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ജി​ല്ല​യി​ൽ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ്ഥാ​നം നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ മീ​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജ് മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ ചി​റ്റ​യം ഗോ​പ​കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ. ​കെ. ശ്രീ​ധ​ര​ൻ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തും. ജി​ല്ല സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ. ​അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റി​ൽ സ​ല്യൂ​ട്ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കും. പ്ര​മോ​ദ് നാ​രാ​യ​ൺ എം.​എ​ൽ.​എ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. മേ​ള വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ക്കും. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ആ​ന്‍റോ ആ​ന്‍റ​ണി എം.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. കെ.​യു. ജ​നീ​ഷ്​​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജോ​ർ​ജ് എ​ബ്ര​ഹാം സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

