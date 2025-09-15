Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 15 Sept 2025 2:11 PM IST
    date_range 15 Sept 2025 2:11 PM IST

    ആനന്ദപ്പള്ളി മരമടിക്ക് സാധ്യതയേറി

    ക​ര​ടു​ബി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​രം
    ആ​ന്ദ​ന​പ്പ​ള്ളി മ​ര​മ​ടി (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    കൊ​ടു​മ​ൺ: മ​ര​മ​ടി ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​ര​ടു​ബി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ആ​ന​ന്ദ​പ്പ​ള്ളി മ​ര​മ​ടി​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യേ​റി. ആ​ന​ന്ദ​പ്പ​ള്ളി ക​ർ​ഷ​ക സ​മി​തി​യു​ടെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​വി​ജ​യം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ബി​ൽ പാ​സാ​യാ​ൽ സീ​സ​ണ് കാ​ത്തി​രി​ക്കാ​തെ മ​ര​മ​ടി ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക സ​മി​തി.

    എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15 നാ​യി​രു​ന്നു ആ​ന​ന്ദ​പ്പ​ള്ളി മ​ര​മ​ടി ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. 2008ലാ​ണ് നി​ല​ച്ച​ത്. 17 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ക​ർ​ഷ​ക സ​മി​തി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി കാ​ത്തി​രി​പ്പാ​ണ്. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ ജെ​ല്ലി​ക്കെ​ട്ടി​ന് നി​രോ​ധ​നം വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ന​ന്ദ​പ്പ​ള്ളി മ​ര​മ​ടി​യും നി​ല​ച്ച​ത്. ജെ​ല്ലി​ക്കെ​ട്ട് നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തി പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു.

    2017 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ത​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ നി​യ​മ​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കി ജെ​ല്ലി​ക്കെ​ട്ട്, മ​ര​മ​ടി, കാ​ള​പൂ​ട്ട്, ഉ​ഴ​വ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു അ​നു​മ​തി കൊ​ടു​ത്തു. ത​മി​ഴ്നാ​ടും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യും പ്ര​ത്യേ​ക​നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ച്ച്​ അ​വ​രു​ടെ സ​ഭ​ക​ളി​ൽ ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കി പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങി മു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ആ ​സ​മ​യം ത​ന്നെ ആ​ന​ന്ദ​പ്പ​ള്ളി ക​ർ​ഷ​ക സ​മി​തി​യും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തും ബി​ൽ പാ​സാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. പ​ല ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​രും ബി​ല്ലി​നു​വേ​ണ്ടി കാ​ത്തി​രി​ക്കാ​തെ മ​ര​മ​ടി​ക​ൾ മ​റ്റു പ​ല പേ​രി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴും അ​ന​ന്ദ​പ്പ​ള്ളി ക​ർ​ഷ​ക സ​മി​തി ബി​ല്ലി​നാ​യി പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​ർ​ന്നു. അ​ടൂ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ ചി​റ്റ​യം ഗോ​പ​കു​മാ​ർ മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ക​ർ​ഷ​ക സ​മി​തി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും മ​റ്റു മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കും വി​വി​ധ ക​ക്ഷി​രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​നും നി​ര​വ​ധി നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. നി​ര​വ​ധി ധ​ർ​ണ ന​ട​ത്തി. ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ഇ​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത് ക​ർ​ഷ​ക സ​മി​തി​യു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​വി​ജ​യ​മാ​ണ്. ബി​ൽ ഉ​ട​ൻ പാ​സാ​യാ​ൽ അ​ടു​ത്ത സീ​സ​ണു​വേ​ണ്ടി കാ​ത്തി​രി​ക്കാ​തെ ത​ന്നെ മ​ര​മ​ടി ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക സ​മി​തി.

