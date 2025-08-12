Begin typing your search above and press return to search.
    Adoor
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 2:04 PM IST
    date_range 12 Aug 2025 2:04 PM IST

    പോക്സോ കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

    പോക്സോ കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
    സ​നു

    അ​ടൂ​ർ: പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ഗ്ന​ചി​ത്രം ഫോ​ണി​ൽ വാ​ങ്ങി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ യു​വാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. അ​ടൂ​ർ പ​ഴ​കു​ളം പു​ന്ന​ല​ത്ത് കി​ഴ​ക്കേ​ക്ക​ര വീ​ട്ടി​ൽ സ​നു(19)​വി​നെ​യാ​ണ് അ​ടൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​മാ​യി അ​ടു​പ്പ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്ന യു​വാ​വ് ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ ചി​ത്രം അ​യ​ച്ചു​ത​രു​വാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യി​രു​ന്നു. ഫോ​ട്ടോ വാ​ങ്ങി​യ​തി​നും പി​ന്നീ​ട് ഫോ​ണി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച​തി​നും പോ​ക്സോ, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി വ​കു​പ്പ് എ​ന്നി​വ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് കേ​സ്. ശി​ശു​ക്ഷേ​മ സ​മി​തി ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ടൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    അ​ടൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്പി. ജി.​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ശ്യാം ​മു​ര​ളി, എ​സ്.​ഐ .രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, എ.​എ​സ്.​ഐ മ​ഞ്ജു​മോ​ൾ, എ​സ്. സി.​പി.​ഒ ശ്രീ​ജി​ത്ത്,സി​പി​ഒ​മാ​രാ​യ രാ​ഹു​ൽ, സെ​യ്ഫ്, എ​ന്നി​വ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

