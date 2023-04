വാർഡിൽ കുടിവെള്ള വിതരണമില്ല; പഞ്ചായത്ത്​ അംഗം രാജിക്കൊരുങ്ങുന്നു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ അ​ടൂ​ർ: വേ​ന​ൽ ക​ടു​ത്തി​ട്ടും ഏ​റ​ത്ത് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​ത്താം വാ​ർ​ഡി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്താ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ അം​ഗം രാ​ജി​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. പ​ത്താം വാ​ർ​ഡ് അം​ഗം സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ സ​ന്തോ​ഷാ​ണ് രാ​ജി​സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ട് സ​ന്തോ​ഷ് അ​നു​മ​തി ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ​ത്ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് സ​ന്തോ​ഷ് പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന മ​ഹ​ർ​ഷി​ക്കാ​വ് വാ​ർ​ഡി​ലെ ക​ന്നി​മ​ല, കൂ​നം​പാ​ല​വി​ള, മു​ള​പ്പ​ന്‍റ​യ്യ​ത്ത് ഭാ​ഗം, പൊ​ട്ട​ൻ​വി​ള, നെ​ടി​യ​യ്യ​ത്ത് പ​ടി​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ. കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​ന്​ ജ​നം നെ​ട്ടോ​ട്ട​മോ​ടു​ക​യാ​ണ്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി മു​ത​ൽ ഇ​വി​ടെ കി​ണ​റു​ക​ൾ വ​റ്റി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ജ​നം കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​ന്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥി​തി​യാ​ണു​ള്ള​ത്. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ഇ​ദ്ദേ​ഹം രാ​ജി​ക്ക് ഒ​രു​ങ്ങി​യ​ത്. Show Full Article

There is no drinking water supply in the ward; The panchayat member is about to resign