Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPathanamthittachevron_rightAdoorchevron_rightഅയച്ചത്​ തെറ്റി;...
    Adoor
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 11:34 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 11:34 AM IST

    അയച്ചത്​ തെറ്റി; യുവാവിന്‍റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നത്​ അരക്കോടിയിൽ അധികം രൂപ

    text_fields
    bookmark_border
    Wrong,Amount,Deposited,Bank account,Crore, അടൂർ, ബംഗളൂരു,അരക്കോടി
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    അ​ടൂ​ർ: ത​ന്‍റെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ അ​ര​ക്കോ​ടി​യി​ൽ അ​ധി​കം രൂ​പ വ​ന്ന​ത്​ ക​ണ്ട് അ​രു​ൺ ആ​ദ്യം പ​ക​ച്ചു. അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​രു​ൺ നേ​ര​ത്തെ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പ​ണം എ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​യി.അ​ടൂ​ർ നെ​ല്ലി​മു​ക​ൾ 3682-ാം ന​മ്പ​ർ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി ശാ​ഖാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ച​ക്കൂ​ർ​ച്ചി​റ ക്ഷേ​ത്ര ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യം​ഗ​വു​മാ​യ അ​രു​ൺ നി​വാ​സി​ൽ അ​രു​ൺ നെ​ല്ലി​മു​ക​ളി​ന്‍റെ ഫെ​ഡ​റ​ൽ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കാ​ണ് തു​ക തെ​റ്റി എ​ത്തി​യ​ത്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​നാ​ണ് 5353891 രൂ​പ എ​ത്തി​യ​ത്. ക​മ്പ​നി ഉ​ട​മ അ​വ​രു​ടെ മ​റ്റൊ​രു അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ൽ അ​രു​ണി​ന്‍റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഫോ​ണി​ൽ മെ​സ്സേ​ജ് വ​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് പ​ണം എ​ത്തി​യ​ത​റി​ഞ്ഞ​ത്. അ​രു​ൺ ഉ​ട​ൻ പ​ണം അ​യ​ച്ച ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു. പ​ണം അ​യ​ച്ച​ത് മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ തി​രി​കെ അ​രു​ണി​നെ വി​ളി​ച്ച് പ​ണം മാ​റി അ​യ​ച്ച​താ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​തോ​ടെ പ​ണം തി​രി​കെ അ​യ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി ത​ന്‍റെ ബാ​ങ്കി​ലെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​ത്ത് ത​ര​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​മെ​യി​ലി​ൽ ക​ത്ത് ല​ഭി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ​രെ ബാ​ങ്ക് അ​വ​ധി ആ​യ​തി​നാ​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ പ​ണ​വും തി​രി​കെ അ​യ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​രു​ൺ ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Federal Bankbank casepathanamthtitta
    News Summary - The wrong amount was sent; more than half a crore rupees were deposited into the young man's bank account
    Similar News
    Next Story
    X