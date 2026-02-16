Begin typing your search above and press return to search.
    16 Feb 2026 11:05 AM IST
    16 Feb 2026 11:05 AM IST

    യു​വാ​വി​നെ വെ​ട്ടി പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ച പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    രാ​ജേ​ഷ്, ഷൈ​ൻ, ദീ​പു

    അ​ടൂ​ർ: സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ പു​ര​യി​ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ച്ച​മ​ണ്ണ് ഖ​ന​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്ക​ത്തി​നി​ടെ യു​വാ​വി​നെ വെ​ട്ടി​യും സ​ഹോ​ദ​ര​നെ​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​യും ക​മ്പി കൊ​ണ്ട് അ​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ അ​ടൂ​ർ മേ​ലൂ​ട് പ്ലാം​ത​ട​ത്തി​ൽ ഷൈ​ൻ (37), ആ​ല​പ്പു​ഴ പ​ട​നി​ലം വൃ​ന്ദാ​വ​ന​ത്തി​ൽ രാ​ജേ​ഷ് (36), മ​ണ​ക്കാ​ല തു​വ​യൂ​ർ നോ​ർ​ത്ത് ദി​വ്യാ​സ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ദീ​പു (36) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് അ​ടൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    അ​ടൂ​ർ മ​ണ​ക്കാ​ല സ്വ​ദേ​ശി ദീ​പി​ൻ മ​ധു​വി​നെ​യാ​ണ് (28) കൈ​യി​ൽ വെ​ട്ടേ​റ്റ​ത്‌. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

