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    Adoor
    Posted On
    date_range 30 July 2026 12:33 PM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 12:33 PM IST

    മ​ദ്യ​പി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

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    മ​ദ്യ​പി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
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    അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ബ​സ്​

    അ​ടൂ​ർ: സ്കൂ​ട്ട​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്‍റെ ദേ​ഹ​ത്ത് സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് ത​ട്ടി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മ​ദ്യ​പി​ച്ച് വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​റെ അ​ടൂ​ർ ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. നൂ​റ​നാ​ട് രാ​ജീ​വ് ഭ​വ​നം രാ​ജേ​ഷി (36)നെ​യാ​ണ് അ​ടൂ​ർ ട്രാ​ഫി​ക് യൂ​നി​റ്റ് എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ജി. ​സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, അ​യൂ​ബ്, സി.​പി.​ഒ ത​മീം എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച 9.45ന് ​അ​ടൂ​ർ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് സ​മീ​പം​വെ​ച്ച് ബൈ​ക്കു​കാ​ര​നെ ചെ​റി​യ രീ​തി​യി​ൽ ത​ട്ടി​യ​തോ​ടെ അ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ പൊ​ലീ​സി​നെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യ​ക​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സെ​ത്തി ഡ്രൈ​വ​റെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് വൈ​ദ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​നാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ടൂ​ർ-​കാ​യം​കു​ളം റൂ​ട്ടി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​നീ​ഷ മോ​ൾ എ​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സി​ലെ ഡ്രൈ​വ​റെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​യാ​ൾ ഓ​ടി​ച്ച സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:arrestedPrivate bus driveradoor news
    News Summary - Private bus driver arrested for drunk driving
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