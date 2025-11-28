Begin typing your search above and press return to search.
    കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗ കേ​സി​ൽ ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ പ്ര​തി മൂ​ന്നുവ​ർ​ഷ​ത്തി​നുശേ​ഷം പി​ടി​യി​ൽ

    മ​നോ​ജ്​

    Listen to this Article

    അ​ടൂ​ർ: കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗ കേ​സി​ൽ ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ ര​ണ്ടാം പ്ര​തി മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു ശേ​ഷം പി​ടി​യി​ൽ. നൂ​റ​നാ​ട് പാ​ല​മേ​ൽ കു​ള​ത്തും മേ​ലേ​തി​ൽ കൊ​ച്ചു ത​റ​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ആ​ർ. മ​നോ​ജി​നെ(35)​യാ​ണ് അ​ടൂ​ർ പോ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ത​മി​ഴ്നാ​ട് കാ​രേ​ക്കു​ടി ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. 2022 ലാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. അ​ഞ്ചു പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ മൂ​ന്നു പേ​രെ അ​തി​വേ​ഗ കോ​ട​തി ശി​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഒ​രാ​ളെ വെ​റു​തെ വി​ട്ടു. ഗു​ണ്ടാ​ലി​സ്റ്റി​ൽ പെ​ട്ട ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ മ​നോ​ജ്​ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​ടൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി. ജി.​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പോ​ലീ​സ് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മ​നോ​ജ് ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:PathanamthittaCrime NewsSexual AssaultArrest
    News Summary - Missing person in gang rape case arrested after three years
