    Adoor
    Adoor
    Posted On
    date_range 13 March 2026 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 13 March 2026 11:39 AM IST

    യു​വ​തി​യെ​യും മ​ക​ളെ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ച യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ

    യു​വ​തി​യെ​യും മ​ക​ളെ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ച യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ
    ഫ​ഹ​റു​ദ്ദീ​ൻ

    അ​ടൂ​ർ: യു​വ​തി​യെ​യും പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത മ​ക​ളെ​യും വീ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റി ആ​ക്ര​മി​ച്ച പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ. അ​ടൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വി​ഴി​ഞ്ഞം ഹാ​ർ​ബ​ർ ടൗ​ൺ​ഷി​പ്, ഹൌ​സ് ന​മ്പ​ർ 177ൽ ​ഫ​ഹ​റു​ദ്ദീ​ൻ (49) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 6.30ഓ​ടെ ഫ​ഹ​റു​ദ്ദീ​ന്റെ ഭാ​ര്യാ സ​ഹോ​ദ​രി​യാ​യ അ​ടൂ​ർ കോ​ട്ട​മു​ക​ൾ റ​ഷീ​ദ മ​ൻ​സി​ലി​ൽ ബി​സ്മി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​തി ക​ത​ക് ച​വി​ട്ടി​ത്തു​റ​ന്ന് ബി​സ്മി​യെ​യും 12 വ​യ​സ്സു​ള്ള മ​ക​ളെ​യും തൂ​മ്പ കൊ​ണ്ട് ക്രൂ​ര​മാ​യി ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ത​ല​ക്കും മു​ഖ​ത്തും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ ബി​സ്മി​യെ അ​ടൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. കേ​സെ​ടു​ത്ത അ​ടൂ​ർ പോ​ലീ​സ് ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ന്നും പ്ര​തി​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ശ്രീ​കു​മാ​ർ, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ അ​നീ​ഷ് എ​ബ്ര​ഹാം, അ​നൂ​പ് രാ​ഘ​വ​ൻ, എ.​എ​സ്.​ഐ പ്ര​മോ​ദ് ജി. ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    News Summary - Man arrested for assaulting woman and daughter
