Madhyamam
    Adoor
    Posted On
    9 Feb 2026 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 11:00 AM IST

    ലി​റ്റി​ൽ കൈ​റ്റ്സ് ജി​ല്ല ക്യാ​മ്പ്

    ലി​റ്റി​ൽ കൈ​റ്റ്സ് ജി​ല്ല ക്യാ​മ്പ്
    ലി​റ്റി​ൽ കൈ​റ്റ്സ് ജി​ല്ല ക്യാ​മ്പി​ൽ റോ​വ​ർ റോ​ബോ​ട്ടു​ക​ൾ

    നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ  

    അ​ടൂ​ർ: കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​ർ​ണ​യം മു​ത​ൽ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ വി​നി​മ​യം വ​രെ കു​ട്ടി​ക​ൾ തൊ​ട്ട​റി​ഞ്ഞ ലി​റ്റി​ൽ കൈ​റ്റ്സ് ജി​ല്ല ക്യാ​മ്പ് അ​ടൂ​ർ ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു.

    പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ത പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന റോ​ബോ​ട്ടു​ക​ൾ, ചെ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​യം വെ​ള്ള​മൊ​ഴി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​നം, ച​ല​നം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, കാ​ഴ്ച പ​രി​മി​ത​ർ​ക്ക് ന​ട​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന സ്മാ​ർ​ട്ട് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, വാ​യു ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര പ​രി​ശോ​ധ​നാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്മാ​ർ​ട്ട് വെ​ത​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ങ്കീ​ർ​ണ്ണ​മാ​യ പ്രോ​ജ​ക്റ്റു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി. കേ​ര​ള ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ഫോ​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ (കൈ​റ്റ്) സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് റോ​ബോ​ട്ടി​ക് കി​റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ൾ വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ജി​ല്ല ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മെ​യി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും. സ്കൂ​ൾ ത​ല​ത്തി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തി​ജ്ഞ എ​ടു​ത്താ​ണ് അ​ടൂ​ർ ഗ​വ. ബോ​യ്സ് എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ പി​രി​ഞ്ഞു​പോ​യ​ത്.

    കൈ​റ്റ് ജി​ല്ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മ​നു​മാ​ത്യു, മാ​സ്റ്റ​ർ ട്രെ​യി​ന​ർ​മാ​രാ​യ സി.​കെ. ജ​യേ​ഷ്, കെ.​ജി. അ​ഭി​ലാ​ഷ്, ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ, തോ​മ​സ് ഡേ​വി​ഡ്, റോ​ബി ചെ​റി​യാ​ൻ, താ​രാ ച​ന്ദ്ര​ൻ, ബ്ലെ​സി ഫി​ലി​പ്പ്, ജ്യോ​തി ല​ക്ഷ്മി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

