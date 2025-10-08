Begin typing your search above and press return to search.
    8 Oct 2025 1:33 PM IST
    8 Oct 2025 1:33 PM IST

    ഇരുചക്ര വാഹന ഷോറൂമിൽ തീപിടിത്തം; ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം വാഹനം കത്തിനശിച്ചു

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​ അടൂർ കോട്ടമുകളിലാണ്​ സംഭവം
    ഇരുചക്ര വാഹന ഷോറൂമിൽ തീപിടിത്തം; ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം വാഹനം കത്തിനശിച്ചു
    അ​ടൂ​ര്‍ കോ​ട്ട​മു​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന ഷോ​റൂ​മി​ന് തീപി​ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    അ​ടൂ​ര്‍: കോ​ട്ട​മു​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന ഷോ​റൂ​മി​ന് തീ ​പി​ടി​ച്ച് ഇ​രു​പ​ത്തി​യ​ഞ്ചോ​ളം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. കെ.​പി റോ​ഡി​ല്‍ കോ​ട്ട​മു​ക​ള്‍ ജ​ങ്ഷ​നി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ടി.​വി.​എ​സി​ന്‍റെ അം​ഗീ​കൃ​ത സ​ര്‍വി​സ് സെ​ന്‍റ​റി​ലാ​ണ്​ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. പു​ല​ര്‍ച്ച അ​ഞ്ചോ​ടെ​യാ​ണ്​ സ​ര്‍വി​സ് സെ​ന്‍റ​റി​ല്‍നി​ന്ന്​ തീ ​ഉ​യ​രു​ന്ന​താ​യി അ​ഗ്​​നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​ക്ക്​ സ​ന്ദേ​ശം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഉ​ട​ന്‍ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ല്‍നി​ന്നും അ​ടൂ​രി​ല്‍നി​ന്നും സേ​ന​യു​ടെ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി.

    ഉ​യ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ തീ ​പ​ട​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ക​ടു​ത്ത ആ​ശ​ങ്ക​യും ഉ​യ​ർ​ന്നു. തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും വീ​ടു​ക​ളും ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളും പ​ഴ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ല്‍ക്കു​ന്ന ക​ട​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ആ​ശ​ങ്ക​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ത്​ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്​ അ​തി​വേ​ഗം ഇ​ട​പെ​ട്ട അ​ഗ്​​നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന സ​ര്‍വി​സ് സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ ഷ​ട്ട​ര്‍ പൊ​ളി​ച്ച് ഉ​ള്ളി​ല്‍ ക​ട​ന്ന് വെ​ള്ളം പ​മ്പ് ചെ​യ്ത് തീ​യ​ണ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം നീ​ണ്ട ശ്ര​മ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ്​ തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. കോ​ട്ട​ണ്‍ വേ​സ്റ്റും അ​പ്ഹോ​ള്‍സ്റ്റ​റി​ക​ളും ഓ​യി​ല്‍, ഗ്രീ​സ്, പെ​ട്രോ​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ഇ​ന്ധ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ട​ക്കു​ള്ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന്‍റെ തീ​വ്ര​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    സം​ഭ​വം പു​ല​ര്‍ച്ച ആ​യ​തി​നാ​ലും കെ.​പി റോ​ഡി​ല്‍ തി​ര​ക്ക് ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ലും വ​ന്‍ അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​യി. കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് അ​ഗ്​​നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന എ​ത്തി​യ​തി​നാ​ല്‍ സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തീ ​പ​ട​ര്‍ന്നി​ല്ല. സ​ര്‍വി​സ് സെ​ന്‍റ​റി​നു​ള്ളി​ല്‍ നി​റ​ഞ്ഞ ക​ന​ത്ത പു​ക​യും ഇ​രു​ട്ടും കാ​ര​ണം ദു​ഷ്‌​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച​ത്.പ​ന്ത​ളം സ്വ​ദേ​ശി ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള​താ​ണ് കെ​ട്ടി​ടം. ഏ​ഴ് വ​ര്‍ഷ​മാ​യി ഇ​വി​ടെ ടി.​വി.​എ​സ് സ​ര്‍വി​സ് സെ​ന്‍റ​ര്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. കെ​ട്ടി​ട​ത്തോ​ട് ചേ​ര്‍ന്ന് പി​ന്‍വ​ശ​ത്ത്​ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഷെ​ഡ് നി​ർ​മി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​തി​നു​ള്ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​വി​ടെ പാ​ലി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. മു​പ്പ​തോ​ളം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പു​റ​മെ ക​ത്താ​ന്‍ പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യ നി​ര​വ​ധി വ​സ്തു​ക്ക​ളും വ​ലി​യ അ​ള​വി​ല്‍ ഈ ​ഷെ​ഡി​നു​ള്ളി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു ഇ​തും തീ ​ആ​ളി​പ്പ​ട​രു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി. തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര​ണം വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ വി. ​വി​നോ​ദ്കു​മാ​ര്‍, സീ​നി​യ​ര്‍ ഫ​യ​ര്‍ ആ​ന്‍ഡ് റെ​സ്‌​ക്യൂ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ നാ​യ​ര്‍, അ​ടൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ കെ.​സി റെ​ജി​കു​മാ​ര്‍, സീ​നി​യ​ര്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ വി.​എം. മ​നോ​ജ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം.

